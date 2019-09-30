Туляки заняли второе место на Президентских спортивных играх

В детском центре «Орлёнок» завершился финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2018/19 учебного года.

В состязаниях приняли участие 1680 обучающихся в возрасте 12−13 лет из 84 субъектов РФ. По регламенту игр, соревновались команды, состоящие из 20 человек: 10 мальчиков и 10 девочек.

Финальный этап соревнований проходил в командном и общекомандном зачетах. Победителей определяли в четырех обязательных видах программы — баскетбол 3×3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5×5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.

Тульскую область представляли победители регионального этапа — команда МБОУ лицей № 2 им. Б. А. Слободскова города Тулы. Наши ребята в упорной борьбе заняли второе место в общекомандном зачете.

Спортивные успехи ребят с ними разделили преподаватели кафедры физического воспитания Юрий Евгеньевич Митькин, Наталья Валерьевна Шелухина и директор лицея Лидия Михайловна Аслиян.

Первое место заняли ребята из Белгородской области, а третье – мальчики и девочки из Республики Башкортостан.