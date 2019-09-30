Туляки заняли второе место на Президентских спортивных играх
Поздравляем наших ребят!
В детском центре «Орлёнок» завершился финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2018/19 учебного года.
В состязаниях приняли участие 1680 обучающихся в возрасте 12−13 лет из 84
Финальный этап соревнований проходил в командном и общекомандном зачетах. Победителей определяли в четырех обязательных видах программы — баскетбол 3×3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5×5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.
Тульскую область представляли победители регионального этапа — команда МБОУ лицей № 2 им.
Спортивные успехи ребят с ними разделили преподаватели кафедры физического воспитания Юрий Евгеньевич Митькин, Наталья Валерьевна Шелухина и директор лицея Лидия Михайловна Аслиян.
Первое место заняли ребята из Белгородской области, а третье – мальчики и девочки из Республики Башкортостан.