«Максим Свобода» и Ярослав Дронов на «Дикой Мяте»!

«Максим Свобода».

Группа «Максим Свобода» впервые выступит на фестивале. Это коллектив из Владивостока, покоривший в этом году топы iTunes. А солиста группы Максима Анисимова за внешнее сходство часто сравнивают с легендарным Куртом Кобейном из «Нирваны». Клип на песню «Ускориться», снятый командой молодых режиссеров, за один день набрал более 100 000 просмотров.



Концерты группы «Максим Свобода» — это невероятная энергетика и полное погружение в музыку. В апреле у группы начался первый тур по России, а уже в июне она впервые выступят на «Дикой Мяте».

Еще одним дебютантом феста станет наш земляк, уроженец Новомосковска Ярослав Дронов. Ярослав покорил зрителей благодаря яркому исполнению каверов, которые стали собирать миллионы просмотров в интернете. После этого он решил сосредоточиться на авторских песнях и сольной карьере. В своём творчестве музыкант делает упор на мощный вокал и сочетает электронные биты с элементами world music.

Каждое выступление артиста — завораживающий шаманский перформанс, где артхаусный танец является физическим продолжением его уникального голоса.

Также в этом году на «Дикой Мяте» выступят молодой инди-исполнитель Макс Гирко, nARTa — Наталья Гутарцева, знакомая многим по творчеству в группе Bamblebee, и Алексей Бондаренко, гитарист и автор песен. Ждите в гости троих мечтателей из Хабаровска — TRITIA, а также дуэт, который сотрясает стены клубов по всей стране, — Titty Twister.