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В плехановском цыганском поселении вновь обнаружены незаконные коммунальные врезки
По информации «Тулагорводоканала».

В плехановском цыганском поселении вновь обнаружены незаконные коммунальные врезки

29 мая представители «Тулагорводоканала» с полицией проводили отключение.

29 мая 2019 года «Тулагорводоканал» с привлечением представителей администрации города Тулы и сотрудников полиции производил в цыганском поселении поселка Плеханово отключение домовладений, хозяева которых самовольно подключились к централизованной сети водоснабжения.

В ходе работ было произведено отключение семи домовладений путем технологического отсоединения трубопроводов. В дальнейшем  «Тулагорводоканал» планирует производить ежемесячное обследование и отключение самовольного подключения.

 

Напомним, в 2017 году после обнаружения незаконных врезок в коммунальные сети власти взялись навести порядок в поселке Плеханово. Во время отключений и сноса незаконных построек в цыганском поселении начался настоящий бунт.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:00 +4
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