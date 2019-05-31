В плехановском цыганском поселении вновь обнаружены незаконные коммунальные врезки

По информации «Тулагорводоканала».

29 мая 2019 года «Тулагорводоканал» с привлечением представителей администрации города Тулы и сотрудников полиции производил в цыганском поселении поселка Плеханово отключение домовладений, хозяева которых самовольно подключились к централизованной сети водоснабжения.

В ходе работ было произведено отключение семи домовладений путем технологического отсоединения трубопроводов. В дальнейшем «Тулагорводоканал» планирует производить ежемесячное обследование и отключение самовольного подключения.

Напомним, в 2017 году после обнаружения незаконных врезок в коммунальные сети власти взялись навести порядок в поселке Плеханово. Во время отключений и сноса незаконных построек в цыганском поселении начался настоящий бунт.