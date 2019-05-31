Совята в городе: люди фотографируют ночных птиц на улицах Тулы

Фото из группы «Тула Life».

Если вы встретили совенка, сидящего на земле, не стоит забирать его домой или искать какой-либо другой приют для него.

Голуби, грачи и воробьи для города – дело привычное. Однако и другие представители пернатых, хоть и в меньшем количестве, всё же обитают в городских джунглях.

Так, на днях туляки сфотографировали в разных уголках регионального центра совят. Один из них сидел на дереве, два других – на земле.

Часто совята, еще не полностью оперившиеся, вылезают из дупла и сидят на ветках. К сожалению, неокрепшие птенцы иногда падают на землю и самостоятельно вернуться в дупло уже не могут.

Если вы встретили совенка, сидящего на земле, не стоит забирать его домой или искать какой-то другой приют для него. Если птенец не нуждается в медицинской помощи, то лучшей помощью для него будет возвращение в гнездо. По возможности нужно аккуратно поднять его на дерево.

Если у птенца есть перья, то это, скорее всего, слёток – учится летать. Если рядом есть другие животные (собаки или кошки), которые могут причинить птенцу вред, то лучше посадить совенка на ветку дерева.

Отсутствие рядом взрослых сов не говорит о том, что они бросили птенца, скорее всего, они где-то затаились до тех пор, пока вы не уйдете.