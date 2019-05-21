24 мая на Казанской набережной в Туле выступит группа A'STUDIO

Фото на официальном аккаунте группы @astudiomusic

Артисты приедут в Тулу в рамках празднования Дней МГИМО в Тульской области.

24 мая праздничная программа начнется в 15.00 со спортивных развлечений. На территории будет работать гольф-тренажёр, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут, кибер-футбол и аттракционы.

Торжественное открытие праздника состоится в 18.00, церемонию проведут Зоя Бербер и Андрей Родной. В 18.20 на сцену выйдут творческие коллективы МГИМО. Свое творчество продемонтрируют хор, вокальная студия, хореографический коллектив, камерный ансамбль и студия современного танца.

Выход хедлайнеров вечера — группы A'STUDIO состоится в 21.00.

Завершит программу праздничный фейерверк.

Дни МГИМО в Тульской области

В Тульской области Дни МГИМО состоятся 23 и 24 мая. Праздничные мероприятия приурочены к юбилею Университета — в 2019 году ему исполняется 75 лет. Вопреки стереотипам, Университет стремится не только привлечь новых абитуриентов, но и дать возможность всем желающим проявить себя и ознакомиться с культурной и спортивной жизнью Университета.

Главными площадками празднования станет Творческий индустриальный кластер «Октава» и Казанская Набережная. На территории кластера 23 мая пройдет официальная часть: студенческий КВН, Парламентская битва, презентации факультетов университета для школьников, мастер-классы, круглые столы и дискуссии на актуальные темы.

Полная программа Дней МГИМО в Тульской области доступна по ссылке.



Мероприятие проводится при поддержке Правительства Тульской области, Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.