новости
новости
Регистрация
24 мая на Казанской набережной в Туле выступит группа A'STUDIO
Фото на официальном аккаунте группы @astudiomusic

24 мая на Казанской набережной в Туле выступит группа A'STUDIO

Артисты приедут в Тулу в рамках празднования Дней МГИМО в Тульской области.

24 мая праздничная программа начнется в 15.00 со спортивных развлечений. На территории будет работать гольф-тренажёр, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут, кибер-футбол и аттракционы.

Торжественное открытие праздника состоится в 18.00, церемонию проведут Зоя Бербер и Андрей Родной. В 18.20 на сцену выйдут творческие коллективы МГИМО. Свое творчество продемонтрируют хор, вокальная студия, хореографический коллектив, камерный ансамбль и студия современного танца.

Выход хедлайнеров вечера — группы A'STUDIO состоится в 21.00.

Завершит программу праздничный фейерверк.

Дни МГИМО в Тульской области

В Тульской области Дни МГИМО состоятся 23 и 24 мая. Праздничные мероприятия приурочены к юбилею Университета — в 2019 году ему исполняется 75 лет. Вопреки стереотипам, Университет стремится не только привлечь новых абитуриентов, но и дать возможность всем желающим проявить себя и ознакомиться с культурной и спортивной жизнью Университета.

Главными площадками празднования станет Творческий индустриальный кластер «Октава» и Казанская Набережная. На территории кластера 23 мая пройдет официальная часть: студенческий КВН, Парламентская битва, презентации факультетов университета для школьников, мастер-классы, круглые столы и дискуссии на актуальные темы.

Полная программа Дней МГИМО в Тульской области доступна по ссылке.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Тульской области, Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 09:12 +4
Другие статьи по темам
Событие
Дни МГИМО в Тульской области
Люди
Зоя Бербергруппа ASTUDIO
Место
Казанская набережная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проспект Ленина встал в огромной пробке
В Туле проспект Ленина встал в огромной пробке
На выходных все барды страны съедутся на фестиваль на Куликовом поле
На выходных все барды страны съедутся на фестиваль на Куликовом поле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.