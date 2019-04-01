В 1/4 финале Областной лиги КВН выступят 13 юмористических команд

На фото участники второго 1/4 финала команда «Касперский груз» (сборная институтов ТулГУ).

Игры пройдут 11 и 18 апреля в концертном зале ТулГУ. Начало в 19.00. Гостей ждут два вечера настоящих юмористических баталий.

В первой игре 1/4 финала за проход в полуфинал поборются пять команд из тульских университетов и гости из Калуги и Белгорода. Всего на сцене выступят семь команд.

Random people — Институт права и управления,

«Я ухожу к маме» — Тульский государственный университет,

«Аривидерчи» - Всероссийский государственный университет юстиции,

«А вам что с того» - Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого ,

, Команда КВН «Провода» - г. Калуга

«Выступлю сейчас, а название потом придумаю» - Тульский государственный университет.

Команда КВН «Идеальные люди» - г. Белгород



На фото участники первого ¼ финала команда «Аривидерчи» из Всероссийского государственного университета юстиции.

В состав второй 1/4 финальной игры войдут пять претендентов на победу:

«Джексон, Шилов и Толян» - Институт гуманитарных и социальных наук,

«Леди в Педе» - Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого ,

, «Касперский груз» — сборная институтов ТулГУ,

«Ржавая батарея» — Естественнонаучный институт, очередная команда из ТГПУ им. Л. Н. Толстого

«БАР» и команда КВН «Нон-стоп» - Всероссийский государственный университет юстиции.



На фото участники второго 1/4 финала команда «Джексон, Шилов и Толян» (Институт гуманитарных и социальных наук).

Команды, которые одержат победу по итогам игр, примут участие в полуфинале, а победители сезона по традиции будут определены в конце года. В прошлом году чемпионом Областной лиги КВН стала команда «Ночной клуб» из Тульского государственного университета. Победители представляли наш регион на фестивале КиВиН в городе Сочи.



Команда «Ночной клуб» из Тульского государственного университета.

Билеты на игры первого и второго ¼ финала можно приобрести в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.

Билеты на игру первого 1/4 финала можно приобрести здесь.



Билеты на игру второго 1/4 финала можно купить здесь.