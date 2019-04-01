В 1/4 финале Областной лиги КВН выступят 13 юмористических команд
Игры пройдут 11 и 18 апреля в концертном зале ТулГУ. Начало в 19.00. Гостей ждут два вечера настоящих юмористических баталий.
В первой игре 1/4 финала за проход в полуфинал поборются пять команд из тульских университетов и гости из Калуги и Белгорода. Всего на сцене выступят семь команд.
- Random people — Институт права и управления,
- «Я ухожу к маме» — Тульский государственный университет,
- «Аривидерчи» - Всероссийский государственный университет юстиции,
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«А вам что с того» - Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого,
- Команда КВН «Провода» - г. Калуга
- «Выступлю сейчас, а название потом придумаю» - Тульский государственный университет.
- Команда КВН «Идеальные люди» - г. Белгород
На фото участники первого ¼ финала команда «Аривидерчи» из Всероссийского государственного университета юстиции.
В состав второй 1/4 финальной игры войдут пять претендентов на победу:
- «Джексон, Шилов и Толян» - Институт гуманитарных и социальных наук,
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«Леди в Педе» - Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого,
- «Касперский груз» — сборная институтов ТулГУ,
- «Ржавая батарея» — Естественнонаучный институт, очередная команда из ТГПУ им. Л. Н. Толстого
- «БАР» и команда КВН «Нон-стоп» - Всероссийский государственный университет юстиции.
На фото участники второго 1/4 финала команда «Джексон, Шилов и Толян» (Институт гуманитарных и социальных наук).
Команды, которые одержат победу по итогам игр, примут участие в полуфинале, а победители сезона по традиции будут определены в конце года. В прошлом году чемпионом Областной лиги КВН стала команда «Ночной клуб» из Тульского государственного университета. Победители представляли наш регион на фестивале КиВиН в городе Сочи.
Команда «Ночной клуб» из Тульского государственного университета.
Билеты на игры первого и второго ¼ финала можно приобрести в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.
Билеты на игру первого 1/4 финала можно приобрести здесь.
Билеты на игру второго 1/4 финала можно купить здесь.