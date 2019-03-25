Областная Лига КВН: 2-ой 1/4 финал
В концертном зале ТулГУ по адресу пр-кт Ленина 92, (вход со стороны улицы Смидович). пройдет игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят во втором ¼ финале игр. Свои творческие способности в этой битве проявят такие команды, как:
- «Джексон, Шилов и Толян» — Институт гуманитарных и социальных наук,
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«Леди в Педе» — Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого,
- «Касперский груз» — сборная институтов ТулГУ,
- «Ржавая батарея» — Естественно-научный институт,
- «БАР» - очередная команда из ТГПУ им. Л. Н. Толстого
- Команда КВН «Нон-стоп» — Всероссийский государственный университет юстиции.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
18 апреля 2019, четверг
19:00