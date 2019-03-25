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Областная Лига КВН: 2-ой 1/4 финал

Областная Лига КВН: 2-ой 1/4 финал

В концертном зале ТулГУ по адресу пр-кт Ленина 92, (вход со стороны улицы Смидович). пройдет игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят во втором ¼ финале игр. Свои творческие способности в этой битве проявят такие команды, как:

  • «Джексон, Шилов и Толян» — Институт гуманитарных и социальных наук,
  • «Леди в Педе» — Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого,
  • «Касперский груз» — сборная институтов ТулГУ,
  • «Ржавая батарея» — Естественно-научный институт,
  • «БАР» - очередная команда из ТГПУ им. Л. Н. Толстого
  • Команда КВН «Нон-стоп» — Всероссийский государственный университет юстиции.
Где и когда?
Концертный зал ТулГУ
Тула, проспект Ленина, 92
18 апреля 2019, четверг
19:00
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