Областная Лига КВН: 2-ой 1/4 финал

В концертном зале ТулГУ по адресу пр-кт Ленина 92, (вход со стороны улицы Смидович). пройдет игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят во втором ¼ финале игр. Свои творческие способности в этой битве проявят такие команды, как:

«Джексон, Шилов и Толян» — Институт гуманитарных и социальных наук,

«Леди в Педе» — Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого ,

, «Касперский груз» — сборная институтов ТулГУ,

«Ржавая батарея» — Естественно-научный институт,

«БАР» - очередная команда из ТГПУ им. Л. Н. Толстого

Команда КВН «Нон-стоп» — Всероссийский государственный университет юстиции.