Областная Лига КВН: 1-ый 1/4 финал

Недавно стартовал новый сезон Областной лиги КВН, где команды из разных ВУЗов тульского региона боролись за Кубки, которые разыгрывались на фестивале 14 марта. И вот настало время настоящих юмористических баталий.

В концертном зале ТулГУ по адресу пр-кт Ленина 92, (вход со стороны улицы Смидович). пройдет первая игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят в первом ¼ финале игр. За проход в полуфинал поборются семь команд: