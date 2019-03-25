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Областная Лига КВН: 1-ый 1/4 финал

Областная Лига КВН: 1-ый 1/4 финал

Недавно стартовал новый сезон Областной лиги КВН, где команды из разных ВУЗов тульского региона боролись за Кубки, которые разыгрывались на фестивале 14 марта. И вот настало время настоящих юмористических баталий.

В концертном зале ТулГУ по адресу пр-кт Ленина 92, (вход со стороны улицы Смидович). пройдет первая игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят в первом ¼ финале игр. За проход в полуфинал поборются семь команд:

  • Random people — Институт права и управления,
  • «Я ухожу к маме» — Тульский государственный университет,
  • «Аривидерчи» - Всероссийский государственный университет юстиции,
  • «А вам что с того» - Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого,
  • Команда КВН «Провода» - г. Калуга
  • «Выступлю сейчас, а название потом придумаю» - Тульский государственный университет.
  • Команда КВН «Красивые люди» - г. Белгород

 

Где и когда?
Концертный зал ТулГУ
Тула, проспект Ленина, 92
11 апреля 2019, четверг
19:00
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