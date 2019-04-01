По факту ДТП с пятью погибшими под Новомосковском возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По факту аварии с пятью погибшими следственный отдел ОМВД по Новомосковску возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Напомним, сегодня, 1 апреля, в 2.30 на 12-м километре дороги «Новомосковск — Сокольники» произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Мондео» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии погибли пятеро мужчин: двое — 1991 г. р., один 1993 гр., личность еще двоих устанавливается (на вид им 25−30 лет). Известно, что за рулем находился не владелец транспортного средства, он был пассажиром.

Ход следствия прокуратура города взяла на контроль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.