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Владимир Путин выразил соболезнования родным Николая Макаровца

Владимир Путин выразил соболезнования родным Николая Макаровца

Выдающийся конструктор скончался 31 марта.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким заместителя управляющего директора – научного руководителя – генерального конструктора АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ», Героя России, почетного гражданина Тульской области Николая Александровича Макаровца, который скончался в Туле 31 марта.

- Выдающийся ученый, исследователь, инженер, он внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, в создание целого семейства уникального ракетного вооружения, воспитал блестящую плеяду учеников. Вся жизнь Николая Макаровца – пример преданного служения Отечеству. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме главы государства.

сегодня, в 14:29 0
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