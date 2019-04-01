Владимир Путин выразил соболезнования родным Николая Макаровца

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким заместителя управляющего директора – научного руководителя – генерального конструктора АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ», Героя России, почетного гражданина Тульской области Николая Александровича Макаровца, который скончался в Туле 31 марта.

- Выдающийся ученый, исследователь, инженер, он внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, в создание целого семейства уникального ракетного вооружения, воспитал блестящую плеяду учеников. Вся жизнь Николая Макаровца – пример преданного служения Отечеству. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме главы государства.