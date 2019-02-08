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Туляков ждут сразу несколько выходных с «Квартетом И»
На фото Александр Демидов – участник «Квартета И»

Туляков ждут сразу несколько выходных с «Квартетом И»

14 февраля на экраны выходит комедия с участием популярного юмористического коллектива.

Фильм «Громкая связь» — это ремейк культового итальянского кинофильма «Идеальные незнакомцы» с добавлением неповторимого отечественного колорита.

По сюжету семеро друзей собрались в загородном доме и устроили шуточную игру, по правилам которой участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могли, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге!


Кадр из фильма «Громкая связь».

Главные роли исполнили участники «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, и Александр Демидов.

Последний, кстати, совсем скоро появится на тульской сцене. 1 марта бессменный участник «Квартет И» Александр Демидов представит тулякам свою авторскую, поэтическо-музыкальную программу. Концерт пройдет в Harat`s Pub. Начало в 20.00

В этой программе собрано все, что больше всего полюбилось его публике! Александр прочтет свои стихи и стихи своих любимых поэтов, свои колонки из «Русского Пионера» и отрывки из рассказов любимых авторов. Также поклонников ждут монологи из спектаклей «Квартета И», песни в авторском исполнении и ответы на вопросы зрителей из зала.

Билеты на концерт Александра Демидова уже в продаже. Купить их можно в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:00 +1
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