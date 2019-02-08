Туляки могут дважды в год получать свою кредитную историю бесплатно

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Вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым любой гражданин может дважды в год (ранее это было возможно сделать один раз в год) бесплатно запрашивать информацию о своем платежном поведении.

Данная информация содержится в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ), уточняют в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Кредитная история — личное финансовое досье, которое есть у каждого человека, хоть раз получавшего кредит в банке, микрофинансовой организации или кредитном кооперативе. Даже если вы ни разу не брали кредит, но выступали созаемщиком или поручителем, кредитная история у вас тоже есть. В кредитной истории содержится информация о кредитных обязательствах человека: когда, в какой организации и какую сумму он брал, задерживал ли платежи, отказывали ли ему в кредитах.

Чтобы узнать свою кредитную историю, прежде всего необходимо выяснить, в каких именно бюро хранится эта информация. Для этого нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать разными способами: через нотариуса, любой коммерческий банк, на сайте Банка России или через портал госуслуг.

Конечно, удобнее всего это сделать в режиме онлайн. Заполнив заявку в электронном виде, не более чем через час вы получите список БКИ, где хранится ваша информация. После вы можете зайти на сайт бюро и оформить заявку на бесплатное получение истории в электронном виде. Сегодня многие коммерческие банки также предлагают своим клиентам узнать свою кредитную историю. Эта услуга может быть платной.

«Если вы увидели, что некоторая информация не соответствует действительности, например, указаны просроченные платежи по давно погашенному кредиту, вы можете исправить эту ошибку. Для этого следует обратиться в бюро и заполнить заявление, приложив документы: справку о погашении задолженности из банка, квитанцию об оплате кредита», — советует управляющий Тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков.

Если же ваша кредитная история испорчена по вашей вине, исправить ее нельзя, но можно улучшить. Например, беря небольшие кредиты (на полгода или год, при этом ежемесячные платежи не должны быть более 30% вашего дохода) и вовремя их погашая. Так со временем кредитная история выровняется, а банки смогут убедиться в возросшей надежности заемщика.