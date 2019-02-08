новости
новости
Регистрация
17-летнего туляка будут судить за нападение на полицейского
Фото: http://top-news.kz/

17-летнего туляка будут судить за нападение на полицейского

Подросток ударил стража порядка «розочкой» из разбитой бутылки.

В Центральном округе следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении подростка, который незадолго до наступления Нового года напал на сотрудника полиции. 17-летнего молодого человека обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти).
 
По версии следствия, вечером 31 декабря 2018 года потерпевший сотрудник полиции и его напарник патрулировали ул. Металлистов в Туле. Внимание стражей порядка привлекли двое пьяных на вид несовершеннолетних. Полицейские направились к ним, после чего подростки попытались убежать.
 
- Одного их них потерпевший поймал, после чего применил к нему физическую силу — загиб руки за спину, так как последний сопротивлялся. В это время обвиняемый подбежал к потерпевшему, требуя отпустить его товарища, разбил находившуюся в его руках стеклянную бутылку и осколком данной бутылки причинил сотруднику полиции телесное повреждение в виде рваной раны правой кисти, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 

На первоначальном этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:35 +6
Другие статьи по темам
Событие
318 УК РФнападение на полицейскогоск рф
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков ждут сразу несколько выходных с «Квартетом И»
Туляков ждут сразу несколько выходных с «Квартетом И»
Героям «Варяга» в Туле открыли стелу
Героям «Варяга» в Туле открыли стелу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.