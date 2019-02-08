17-летнего туляка будут судить за нападение на полицейского

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В Центральном округе следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении подростка, который незадолго до наступления Нового года напал на сотрудника полиции. 17-летнего молодого человека обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 31 декабря 2018 года потерпевший сотрудник полиции и его напарник патрулировали ул. Металлистов в Туле. Внимание стражей порядка привлекли двое пьяных на вид несовершеннолетних. Полицейские направились к ним, после чего подростки попытались убежать.

- Одного их них потерпевший поймал, после чего применил к нему физическую силу — загиб руки за спину, так как последний сопротивлялся. В это время обвиняемый подбежал к потерпевшему, требуя отпустить его товарища, разбил находившуюся в его руках стеклянную бутылку и осколком данной бутылки причинил сотруднику полиции телесное повреждение в виде рваной раны правой кисти, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

На первоначальном этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.