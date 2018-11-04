Открытие фестиваля «Улыбнись, Россия!»: ярко, круто и очень звездно!

Фото Алексея Пирязева.

Какую премию на фестивале получил Владимир Толстой, почему Михаил Боярский не приехал в Тулу и кого назвали шеф-поваром русской комедии?

Фестиваль комедий Аллы Суриковой «Улыбнись, Россия!» — событие, которого в нашем городе уже ждут с нетерпением. Ведь это всегда встречи с любимыми артистами и ведущими, мастер-классы и творческие вечера и самое главное — целая неделя бесплатных показов комедий!

В этом году по старой доброй традиции ведущими торжественной церемонии открытия стали заслуженная артистка России Ольга Кабо и популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

- Сейчас вокруг вашего города движуха просто фантастическая, — заявил Дмитрий Губерниев. — И мы понимаем, что есть люди, которые руководят этой движухой. Слово для приветствия первому заместителю губернатора Тульской области — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину:

- От лица губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который как раз и рулит той самой движухой, в вихре закружившей наш регион, от себя лично, от всего регионального правительства приветствую и поздравляю всех с открытием этого замечательного юмористического фестиваля. Каждый год люди испытывают настоящий восторг от этого праздника юмора, от хорошего настроения и позитива, которые дарит фестиваль.

Самой ёмкой, самой уникальной и молодой премией фестиваля является премия «За все хорошее». Ее пока получили только несколько очень достойных людей: Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон, Карен Шахназаров и Станислав Говорухин. В этом году премию вручили праправнуку Льва Толстого, советнику президента России по культуре Владимиру Ильичу Толстому.

- Я все детские годы этого ждал. Я всегда знал, что Владимир Ильич — это Толстой! — пошутил Губерниев.

Награду вручил генеральный директор «Мосфильма», кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров.

- Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Но на правнуках точно нет, — улыбнулся Карен Шахназаров. — Владимир Ильич — тому подтверждение. У него вся семья необыкновенно талантливая. Владимир Ильич сегодня занимает высокую позицию, большое влияние оказывает на культуру. И хорошо, что сам он обладает глубокой и разносторонней культурой. Многие шероховатости, которые происходят, ему удается сгладить. Володя, я тебя от всей души поздравляю. Спасибо за все, что ты делаешь для нашей культуры.

По традиции всем лауреатам фестиваля вручают плакетки, на которых выгравированы именные поздравления. Для Владимира Толстого придумали эти слова: «С кем много можно в культуре достичь, сегодня вопрос не пустой. Когда говорим мы «Владимир Ильич» подразумеваем «Толстой!»

- Я всегда очень стесняюсь наград и даже не очень люблю их получать. Но этой я действительно буду гордиться, — ответил Владимир Толстой. — Лучшее в жизни — когда тебя награждают «За все хорошее». Я благодарен Алле Ильиничне за это решение. В зале сидит моя любимая жена и гордится мной. А я люблю Тулу и всех вас. Спасибо!

Премия «За вклад в комедию» — самая выдержанная, срок выдержки — 19 лет! В этом году ее получили сразу несколько обожаемых народом артистов.

Премию народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому вручила телеведущая Кира Прошутинская. К сожалению, сам Михаил Сергеевич в Тулу приехать не смог по состоянию здоровья. Но для туляков Боярский записал видеообращение, в котором говорилось:

- Я должен быть на фестивале, но, увы, здоровье подвело. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, но душой я с вами, дорогие туляки. На самом видном месте в моей квартире находится ваш подарок, который я храню уже более полувека — это замечательное тульское ружье. Я обещаю, что я исправлюсь, поправлюсь и буду выполнять любое приказание моего любимого режиссера Аллы Ильиничны Суриковой! Береги ее! Туляки, а вам я желаю хорошего фестиваля.

Кира Прошутинская открыла одну семейную тайну Боярских:

- «Наш патриот санкт-петербургских стен, как он прекрасен, дамы, господа. И мы снимаем шляпу перед тем, кто шляпы не снимает никогда» — эти слова написаны на плакетке Михаила Боярского. Талантливый, красивый, умеющий все! Я очень рада, что я сделала две программы — сначала с его женой Ларисой Луппиан, а затем с его дочкой Лизой. И мы первые, на нашей передаче, узнали, что совсем скоро, к новому году, Лиза станет мамой во второй раз.

Еще одну премию «За вклад в комедию» получил народный артист России Валерий Баринов. Вручил премию всенародному любимцу астролог Павел Глоба.

- Баринов — просто любимый артист! У него три гороскопа, три судьбы — и все счастливые. Он супер! Я хотел сказать по-английски суперстар, но не скажу, потому что он супермолод!

На плакетке написано: «Среди житейской хмари нам нужна улыбка очень, и чем серьезней Баринов, тем громче мы хохочем!»

- Тула, Тула, Тула я, Тула — родина моя! Я ведь почти ваш земляк, я родился в городе Орел, — рассказывает Баринов. — У меня очень много общего с вашим городом, я много раз здесь бывал, Ясную Поляну я впервые посетил в 10 лет — это замечательное, великое, духовное место. У меня сегодня много поводов для радости.

Очень рад, что мне вручили этот приз, рад, что выиграл «Локомотив», за который я болею, ради бога меня простите…

К каждому поздравлению, к каждой награде надо относиться немножечко с юмором, с иронией. И как говорил великий Лев Николаевич, если ты хотя бы раз в день не подумал о собственной смерти, день этот прожит зря. Мы живем и учимся умирать, говорил великий писатель. Мы должны достойно прожить свою жизнь и смотреть прямо тому, что неизбежно. Но сегодня мы улыбаемся, смеемся, спасибо вам огромное!

Еще одним лауреатом премии «За вклад в комедию» стала народная артистка РСФСР Людмила Максакова. Награду ей вручил народный артист России Евгений Герасимов.

- «Она во всем достигнет высоты, добьется безусловного успеха. Людмила — гений чистой красоты и королева солнечного смеха!» — так написано на плакетке. Мальчишкой я был влюблен в Людмилу Максакову. А как она хороша на сцене театра Вахтангова, особенно в «Царе Эдипе». Это человек удивительной красоты и таланта.

Премию «За юмор в музыке» получил народный артист России, пианист, композитор, актёр и телеведущий Левон Оганезов. Премию ему вручила Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области.

- Лев Толстой называл музыку стенографией чувств. Слушая ваше исполнение понимаешь, что за музыкой не только стенография, за ней и сценография, и режиссура, и исполнение. Неправы те, кто музыку в кино называют искусством вторичным, сопровождением. Музыка — важнейшее из искусств, и вы это прекрасно доказываете. «Без Оганезова Леона я представлю музыку едва ли, он даже книгу телефонную сыграть способен на рояле» — написано на вашей плакетке.

Премию «За вклад в комедию» на фестивале в Туле получил и народный артист России, народный «спартаковец» России Дмитрий Назаров. Премию вручил народный артист России Всеволод Шиловский.

- «Он во всем демонстрирует класс, Станиславского помня наследие, и шедеврами потчует нас как шеф-повар российской комедии». Это артист потрясающего, громадного диапазона. Когда он на театральной сцене, он берет зал в кулак и делает с ним, что хочет. Это фантастическое умение очаровывать, заставлять плакать, рыдать от смеха и уползать из зала. Это великий талант русского громадного артиста Дмитрия Назарова. Махина русского искусства.

- Так неожиданно, — улыбнулся Дмитрия Назаров. — Так бывает, когда ждешь награды и думаешь — ну сейчас точно получу. И ничего не получается. А тут совершенно нежданно-негаданно такая радость. Спасибо большое! Значит, я что-то все-таки вложил в комедию.

Премию «За вклад в чувство юмора страны» получил легенда телевидения, бессменный ведущий КВН, в честь которого даже назван астероид — Александр Масляков. «Мы все теплом его согреты, он, безусловно, супермен, с большой и радостной планеты с названьем кратким КВН».

- Когда меня Алла Сурикова приглашала на церемонию открытия фестиваля, я как-то легкомысленно отнесся к этому событию в моей жизни. Признаюсь, был неправ. Оказаться у вас в Туле, в городе, где я был только один раз и то очень много лет назад, да еще в компании стольких выдающихся людей… Я даже чувствую себя немножко со стороны… Я люблю кино, я хороший кинозритель. Чтобы как-то оправдать свое присутствие на этом фестивале, я вспомнил, что судьба подарила мне несколько встреч с кинематографом — я пару раз сыграл самого себя.

В финале торжественной церемонии открытия XIX открытого российского фестиваля кинокомедий «Улыбнись, Россия!» на сцену вышла президент фестиваля Алла Сурикова:

- По традиции нашего фестиваля я прочту молитву замечательного писателя-утописта Томаса Мора, а вы повторяйте за мной: «Господи! Одари меня чувством юмора, осени меня милостью своей отзываться на шутку, дабы познал я радость в жизни и разделил ее с другими». Наш фестиваль открыт!