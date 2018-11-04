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В Тульской области подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Тульской области предпримет дополнительные меры по профилактике пожаров в праздничные дни.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Для обеспечения безопасности и осуществления непрерывного руководства и принятия решения по внезапно возникающим задачам региональное спасательное ведомство функционирует в режиме повышенной готовности.

Главное управление МЧС России по Тульской области предпримет дополнительные меры по профилактике пожаров; усилит контроль по проведению массовых мероприятий, надзор за выполнением требований безопасности жизнедеятельности населения.

В местах проведения праздничных мероприятий региональным спасательным ведомством спланировано дежурство сотрудников Федерального государственного пожарного надзора, а также боевых расчетов государственной противопожарной службы на пожарных автоцистернах.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Будьте осторожны с огнем! Помните, что пожар легче предупредить, чем его ликвидировать. Единый телефон службы спасения — 112.

сегодня, в 16:29 +4
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