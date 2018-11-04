«Арсенал»: дьявол кроется в деталях

Фото пресс-службы "Арсенала".

К сожалению, «Арсеналу» не удалось повторить в Москве подвига со «Спартаком», хотя он и был близок к этому.

Тульская команда показала в матче против «Локомотива» очень достойный футбол, но в итоге уступила 1:3, оставив открытым самый актуальный на сегодня вопрос – кто же будет ей руководить в ближайшее время?

К сожалению, последние игры «Арсенала» превратились в бесконечную мыльную оперу – уходит ли Кононов в «Спартак», и если да, то когда. Уже вовсю тиражируется очередная новость на этот счет – нынешний главный тренер «Арсенала» приступает к работе в «Спартаке» после 11 ноября. И чем более округло он сам отвечает на этот вопрос, тем больше уверенности, что лично для себя выбор уже давно сделан. Вот и после игры с «Локомотивом» Олега Георгиевича опять спросили о «Спартаке». Традиционно он ушел от ответа:

– Все вопросы к Арустамяну. Он знает больше, чем я.

Нобель Арустамян, если кто не в курсе, главный инсайдер российского футбола, который регулярно делится с остальными информацией о возможных или почти состоявшихся трансферах отечественных команд. Но почему он должен знать о ближайших планах Кононова больше самого Олега Георгиевича?

Уход или неуход главного тренера «Арсенала» сейчас стал обсуждаться параллельно с еще одним вероятным тренерским перемещением – якобы возникшем интересе португальского «Спортинга» к Леониду Слуцкому. Вот как на подобные вопросы отвечает специалист, который не спешит никуда уходить:

«Это сплетни, я сконцентрирован на очень важной игре. Мой контракт с «Витессом» рассчитан на два года. Я куда-то уйду только в том случае, если владелец меня уволит. Я на сто процентов остаюсь».

Просто и понятно. Ни слова о том, что представителям «Спортинга» и «Витесса» надо сесть и о чем-то начать договариваться, а потом об итогах переговоров рассказывать в первую очередь местному Арустамяну. Потому что на подобный вопрос есть только два ответа – нет или да.

«Нет, я никуда не ухожу», – этой волшебной фразы с начала пересудов о «Спартаке» мы так и не услышали. Значит, Олег Георгиевич очень хочет уйти, но по неким причинам прямо об этом не говорит.

Ситуация вообще уже начинает выглядеть крайне неуважительно по отношению к «Арсеналу» и «Ростову», с тренером которого, по уверениям, тоже ведутся переговоры относительно перехода в «Спартак». Накануне очередного тура журналисты ведущего спортивного ресурса страны всерьез рассуждают – кого предпочтительнее взять «Спартаку» – Карпина из «Ростова» или Кононова из «Арсенала». При том, что у обоих есть действующие контракты с клубами, под них выстроена система подготовки, делались приобретения игроков. В конце концов, и в Ростове и в Туле тоже живут люди, есть болельщики, переживающие за свою команду, но, получается, это все не имеет значения, важнее прежде всего угодить капризам владельца одного всенародного клуба, а все остальное по боку? И эту позицию с удовольствием подхватывают и тиражируют все кому не лень.

Известно, что в «Спартак» два раза не зовут, и по-человечески можно понять желание поработать в клубе, где иные амбиции, иные возможности, даже финансовые гарантии жизни команды другие. Но, раз уж это давно секрет Полишинеля, почему бы не проявить уважение к болельщикам того города, в котором сейчас работаешь, и прокомментировать честно: да, у меня есть шанс поработать в топ-клубе, и я хочу этим воспользоваться. Пока не состоялся этот переход, я буду честно и искренне работать в Туле. Кто после этих слов в чем-то упрекнет Олега Георгиевича?

Тем более, что по сути так оно и происходит – «Арсенал» под его руководством вовсе не отбывает сейчас номер. Стояла задача как можно дальше продвинуться в Кубке – она выполнена. Команда одержала победу в Грозном, и теперь в четвертьфинале в двухраундовом противостоянии будет соперничать за выход в полуфинал с «Оренбургом».

В чемпионате тульская команда показала очень хороший футбол и дома с тем же «Оренбургом» и сейчас в Москве с «Локомотивом». Она играла так, как этого хочет главный тренер, у нее был узнаваемый почерк, и вовсе не была похожа на тот «Арсенал», который мы видели в начале сезона.

Первый тайм матча с «Локомотивом» произвел впечатление и на главного железнодорожника Юрия Семина, который признал, что «Арсенал» превосходил его команду и в агрессии, и в контроле мяча. Туляки вновь показали, что умеют держать удар, ответив на гол хозяев поля удачно разыгранным угловым, который замкнул Максим Беляев. И это тоже говорит о том, что команда прогрессирует по ходу сезона. Еще недавно одним из главных слабых мест «Арсенала» называлась низкая реализация именно стандартных моментов.

К сожалению, после перерыва мы опять увидели знакомый «Арсенал». Казалось бы налаженная игра вдруг начала давать сбои, и соперник очевидно перехватил инициативу. Так было неделю назад с «Оренбургом», примерно так произошло и в фееричной домашней игре с казанским «Рубином». Кононов, впрочем, никакой системности в этом не видит. По его словам, целостной игры, когда оба тайма команда провела бы без ошибок, по крайней мере в российском чемпионате не бывает. И функционально «Арсенал» был готов не хуже хозяев поля. Просто всегда есть тонкости, нюансы. Или, как говорят конструкторы, дьявол кроется в деталях.

Таким дьяволом стал для «Арсенала» Эдер, вышедший у «Локомотива» с первых минут второго тайма.

И пусть он сам ничего запоминающегося у ворот «Арсенала» не создал – за исключением столкновения с Хагушем в штрафной «Арсенала», за которое при желании арбитр мог бы и пенальти дать в пользу хозяев, но выход свежего форварда в атаку хозяев передвинул игру к воротам «Арсенала». Рано или поздно такое давление должно было принести голы.

Олег Кононов назвал позже эпизод с забитым вторым голом хозяев судейским беспределом. Сначала судья не увидел, что мяч ушел за пределы поля, да еще дал желтую за бурные эмоции Мирзову. Но, если внимательнее пересмотреть эпизод, то Мирзов-то, скорее всего, негодовал не по поводу незафиксированного выхода мяча за линию поля, а за сам факт назначения углового – сложилось впечатление, что мяч уходил после рикошета от Фернандеша. Что же касается эпизода, который привел к голу, когда, по мнению нашего главного тренера, Крыховяк словно в хоккее, впечатал Лесового в борт, а потом сделал передачу под голевой удар Миранчуку, то подобным беспределом Сергей Иванов занимался весь матч – и в пользу одних, и в пользу других. Он давал играть, и давал бороться, не обрывал игру частыми свистками. Если в данном случае непрозвучавший свисток дал возможность «Локомотиву» выйти вперед, то при чем здесь судья?

Опять же это не в претензию к главному тренеру. Сложилась такая ситуация, когда все подвешено, все на нервах, много тратится эмоций и во время матча, и до, и после, поэтому конечно любой эпизод, завершившийся не в твою пользу, оценивается обостренно. Надо всем уже остановиться, остыть и понять, как и с кем жить дальше. Пока этой ясности нет, наверное, неоткуда взяться и уверенности ни у тренерского штаба, ни у игроков.

Уступая в счете в два мяча, «Арсенал» еще мог вернуться в игру, но не сложилось. Особенно хорош был эпизод, когда Бакаев с Лесовым разыграли короткую стенку по центру обороны хозяев, что, безусловно, само по себе высший класс, и Лесовой оказался один против Гилерме, но вратарь сборной был надежен, успел среагировать на удар. А потом случился затяжной рейд под финал матча Бакаева, и его на пару заблокировали Гилерме и Хеведес, который не дал нашему нападающему сместиться ближе к центру штрафной для более убойной позиции.

В целом, можно согласиться с Кононовым, что «Арсенал» показал достойную игру. До перерыва в чемпионате тульской команде осталось сыграть дома с махачкалинским «Анжи», а потом наступает время «Ч» – 11 ноября.

«Локомотив» - «Арсенал» – 3:1 (1:1)

3 ноября. Москва. «РЖД Арена», 12257 зрителей. Судьи Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону).

Голы: Хеведес (26, 1:0), Беляев (35, 1:1), Ан.Миранчук (70, 2:1), Ан.Миранчук (73, 3:1).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк, Баринов (Идову, 46), И.Денисов, Ан.Миранчук (Жемалетдинов, 84), Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Бакаев, 56), Мохаммед, Костадинов, Мирзов (Ожегович, 76), Ткачев (Лесовой, 67), Джорджевич.

Предупреждения: Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77).

Удары (в створ): 13 (5, 1 – перекладина) – 8 (5). Угловые: 6 - 6. Голевые моменты: 4 - 5.