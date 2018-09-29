Что изменится в жизни туляков с 1 октября

Фото из архива Myslo.

Новые порядки при регистрации брака

С 1 октября в России изменятся правила регистрации брака. Жених и невеста теперь смогут самостоятельно выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления.

В некоторых случаях (например, при беременности невесты) зарегистрироваться можно будет, не дожидаясь истечения минимального срока в один месяц.

При этом выбрать дату теперь можно будет дистанционно — подав заявление через портал госуслуг.

Ожидается, что новые меры не только облегчат жизнь молодоженам, но и позволят лучше регулировать загрузку загсов, а еще — снизят коррупционную составляющую, поскольку раньше молодожены нередко пытались договариваться с сотрудниками, чтобы получить возможность провести церемонию в выбранные даты.

Штрафы за нарушения в сфере долевого строительства

С октября в России начнут действовать новые штрафы, связанные с нарушениями в сфере долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).

Чиновникам за такие нарушения придется заплатить 15−30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, наказание будет строже. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

За выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф 50−100 тыс. рублей.

Потенциальных пенсионеров поставят на учет

С начала октября компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в центр занятости. Делать это нужно будет не позже 15 числа следующего за окончанием квартала месяца.

При этом новое требование затронет только компании, сотрудники которых достигли необходимого для выхода на пенсию возраста, но еще не оформили свой пенсионный статус. То есть оформлять отчеты на так называемых работающих пенсионеров — людей, уже получающих пенсию, — не потребуется.

«Пакет Яровой»

С 1 октября вступает в силу еще одно требование, предусмотренное так называемым пакетом Яровой. Поставщики интернет-связи должны будут хранить все переданные пользователям сообщения (в список входят в том числе сообщения, переданные через интернет, по электронной почте и во всевозможных мессенджерах) в течение 30 суток. В течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать этот срок еще на 5%: то есть в 2019-м он увеличится на 1,5 суток.

Ранее похожая мера уже начала действовать для поставщиков сотовой связи: основной пакет поправок вступил в силу в июле этого года.

Увеличение штрафа за происшествия на опасных объектах

С 1 октября вступят в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс еще в апреле 2018 года. Речь идет в первую очередь о статьях 216, 217 и 269, связанных с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. Главное — наказание за такие нарушения, в случае если они привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится.

Если раньше размер штрафа, предусмотренный УК РФ, составлял до 80 тыс. рублей или должен был соответствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь заплатить придется до 400 тыс. рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора года (18 месяцев). Еще один вариант наказания — ограничение свободы на срок до трех лет с запретом на занятия определенными видами деятельности (также на срок до трех лет или бессрочно) — остался неизменным.

По материалам «Известий».