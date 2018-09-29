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В Туле на ул. Академика Обручева сгорела «Лада Калина»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на ул. Академика Обручева сгорела «Лада Калина»

Причина происшествия выясняется.

29 сентября в 11.55 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Лада Калина», расположенного в Туле на ул. Академика Обручева. Пожарные были на месте происшествия уже через пять минут, а в 12.03 ликвидировали открытое горение. Но, к сожалению, машину спасти не удалось.

Пострадавших нет. В результате происшествия выгорели моторный отсек и салон автомобиля, оплавилось лакокрасочное покрытие.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:34 +2
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