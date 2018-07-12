Выставка «Королевские игры» в Тульском музее оружия: доспехи, мечи, алебарды и рыцари

Фото Алексея Пирязева.

12 июля в Тульском государственном музее оружия (на территории кремля) открылась интереснейшая выставка — «Королевские игры». 250 шедевров западноевропейского оружейного искусства XVI-XVII веков, а также личное вооружение коронованных особ привезли из фондов Государственного исторического музея Москвы (ГИМ).

Среди экспонатов — рыцарские доспехи, мечи, алебарды, турнирные щиты и многое другое.

Раритетный экспонат выставки — колесцовый карабин личной гвардии князя-архиепископа Зальцбурга Вольфа Дитриха фон Райтенау. Этот выдающийся по художественной отделке образец богато инкрустирован костью и рогом.

Заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Лариса Анатольевна Козлова:

Лариса Козлова – Мы открыли совершенно уникальную выставку из фондов одного из старейших музеев России — Государственного исторического музея Москвы, которому в прошлом году исполнилось 145 лет. Выставка очень значима для города-героя Тулы, для туляков, мастеров оружейного производство. Многие из предметов долгие годы не выставлялись и были в запасниках ГИМа. У туляков есть возможность увидеть эти экспонаты, ознакомиться с их историей. Кстати, мы с ГИМом запланировали еще несколько выставок.

Заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности музея оружия Игорь Борисович Пинк рассказал, какой экспонат считает «изюминкой» коллекции.

Игорь Пинк – Каждый предмет здесь уникален. Но всё же считаю, что жемчужиной выставки является детский доспех XVI века для поединков. В чем его уникальность? Детские доспехи породили легенду, что якобы рыцари были маленькие. На самом деле они были роста такого же, как современный человек. Система обучения рыцарей — это огромный труд, подготовка. Овладение искусством военного дела начиналось с подросткового возраста. Маленькому рыцарю делали доспехи соответствующего размера. Привычка работать в доспехах закладывалась с детства.

Интересно, что этот доспех предназначался конкретно для детского рыцарского турнира. Оказывается, состязания были не только между взрослыми. По словам Игоря Борисовича, к XVI веку турнирные доспехи отделились от боевых.

Посмотрите внимательно на эти доспехи — они неудобные и тяжелые. Но участнику рыцарского турнира допускалось быть неповоротливым, ведь его задача — пронзить копьем соперника.

Зачем детям участвовать в турнирах? Победа в рыцарских поединках приносила славу обладателю доспехов. Именно поэтому ребят тренировали и готовили к турнирам с детства. Вес обмундирования составлял порядка 10 килограммов.

Если вам интересно узнать о жизни рыцарей, рыцарских поединках и оружии Средневековья, обязательно посетите выставку. Она будет работать в музее до февраля 2019 года.

Стоимость: посетители до 16 лет — бесплатно, взрослые – 300 р., пенсионеры/студенты — 200 р.