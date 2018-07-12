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Выставка «Королевские игры» в Тульском музее оружия: доспехи, мечи, алебарды и рыцари
Фото Алексея Пирязева.

Выставка «Королевские игры» в Тульском музее оружия: доспехи, мечи, алебарды и рыцари

Это нужно увидеть своими глазами!

12 июля в Тульском государственном музее оружия (на территории кремля) открылась интереснейшая выставка — «Королевские игры». 250 шедевров западноевропейского оружейного искусства XVI-XVII веков, а также личное вооружение коронованных особ привезли из фондов Государственного исторического музея Москвы (ГИМ).

Среди экспонатов — рыцарские доспехи, мечи, алебарды, турнирные щиты и многое другое.

Раритетный экспонат выставки — колесцовый карабин личной гвардии князя-архиепископа Зальцбурга Вольфа Дитриха фон Райтенау. Этот выдающийся по художественной отделке образец богато инкрустирован костью и рогом.

Заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Лариса Анатольевна Козлова:

Лариса Козлова

– Мы открыли совершенно уникальную выставку из фондов одного из старейших музеев России — Государственного исторического музея Москвы, которому в прошлом году исполнилось 145 лет. Выставка очень значима для города-героя Тулы, для туляков, мастеров оружейного производство. Многие из предметов долгие годы не выставлялись и были в запасниках ГИМа. У туляков есть возможность увидеть эти экспонаты, ознакомиться с их историей. Кстати, мы с ГИМом запланировали еще несколько выставок.

Заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности музея оружия Игорь Борисович Пинк рассказал, какой экспонат считает «изюминкой» коллекции.

Игорь Пинк

– Каждый предмет здесь уникален. Но всё же считаю, что жемчужиной выставки является детский доспех XVI века для поединков. В чем его уникальность? Детские доспехи породили легенду, что якобы рыцари были маленькие. На самом деле они были роста такого же, как современный человек. Система обучения рыцарей — это огромный труд, подготовка. Овладение искусством военного дела начиналось с подросткового возраста. Маленькому рыцарю делали доспехи соответствующего размера. Привычка работать в доспехах закладывалась с детства.

Интересно, что этот доспех предназначался конкретно для детского рыцарского турнира. Оказывается, состязания были не только между взрослыми. По словам Игоря Борисовича, к XVI веку турнирные доспехи отделились от боевых.

Посмотрите внимательно на эти доспехи — они неудобные и тяжелые. Но участнику рыцарского турнира допускалось быть неповоротливым, ведь его задача — пронзить копьем соперника.

Зачем детям участвовать в турнирах? Победа в рыцарских поединках приносила славу обладателю доспехов. Именно поэтому ребят тренировали и готовили к турнирам с детства. Вес обмундирования составлял порядка 10 килограммов.

Если вам интересно узнать о жизни рыцарей, рыцарских поединках и оружии Средневековья, обязательно посетите выставку. Она будет работать в музее до февраля 2019 года.

Стоимость: посетители до 16 лет — бесплатно, взрослые – 300 р., пенсионеры/студенты — 200 р.

Галерея
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 1
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 2
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 3
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 4
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 5
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 6
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 7
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 8
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 9
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 10
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 11
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 12
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 13
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 14
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 15
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 16
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 17
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 18
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 19
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 20
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 21
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 22
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 23
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 24
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 25
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 26
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 27
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 28
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 29
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 30
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 31
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 32
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 33
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 34
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 35
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 36
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 37
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 38
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 39
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 40
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 41
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 42
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 43
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 44
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 45
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 46
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 47
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 48
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 49
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 50
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 51
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 52
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 53
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 54
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 55
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 56
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 57
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 58
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 59
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 60
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 61
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 62
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 63
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 64
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 65
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 66
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 67
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 68
Выставка "Королевские игры" в музее оружия, Фото: 69
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:27 +2
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