В Туле водитель уснул за рулем BMW: жители узнали в нем киреевского чиновника
Многие узнали в уснувшем водителе главу администрации МО Красноярское Олега Попкова.
12 июля в Туле на Демидовской плотине внимание очевидцев привлек стоящий прямо на трамвайных путях автомобиль BMW, за рулем которого без сознания находился водитель. Местные жители вызвали на место сотрудников ГИБДД и скорую помощь.
Однако двери авто были заблокированы, и чтобы их открыть, пришлось вызвать на место еще и городскую службу спасения.
По словам очевидцев, лишь когда в окно водителю начали сильно стучать, он пришел в себя. От мужчины исходил запах алкоголя.
Как сообщает ряд тульских СМИ, водителем оказался глава
Все обстоятельства происшествия выясняются.