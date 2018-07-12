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В Туле водитель уснул за рулем BMW: жители узнали в нем киреевского чиновника

В Туле водитель уснул за рулем BMW: жители узнали в нем киреевского чиновника

Многие узнали в уснувшем водителе главу администрации МО Красноярское Олега Попкова.

12 июля в Туле на Демидовской плотине внимание очевидцев привлек стоящий прямо на трамвайных путях автомобиль BMW, за рулем которого без сознания находился водитель. Местные жители вызвали на место сотрудников ГИБДД и скорую помощь.

Однако двери авто были заблокированы, и чтобы их открыть, пришлось вызвать на место еще и городскую службу спасения.

По словам очевидцев, лишь когда в окно водителю начали сильно стучать, он пришел в себя. От мужчины исходил запах алкоголя.

Как сообщает ряд тульских СМИ, водителем оказался глава администрации МО Красноярское Киреевского района Олег Попков. По некоторым данным, пройти тест на опьянение мужчина отказался.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

сегодня, в 16:29 +9
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Место
Тульская область
Прочее
пьяный водительсотрудники ГИБДД

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