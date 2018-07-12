Фото @Dasha_Horoshay.
Дежурный по Туле «раскрыл тайну» асфальта в поле у поселка Петровский
На свалку старого дорожного покрытия в Привокзальное теруправление пожаловалась тулячка в твиттере.
«Кто интересовался, где в Туле асфальт — вот он! в поле!» — написала в своем твиттере тулячка
я понимаю, что уже достала. то просто мусорка в поле. теперь мусорка для асфальта. кто интересовался где в туле асфальт — вот он! в поле! @cityadmtula @Privadm pic.twitter.com/XlPqOm0iz5— мне нечего сказать, но (@Dasha_Horoshay) 11 июля 2018 г.
Очень скоро Дежурный по Туле ответил девушке:
Спросите: что нам с этого? Вывода два:
- в Туле люди могут запросто сами ремонтировать дороги старым асфальтом, и власти считают это нормальным;
- в твиттер дежурному по Туле можно жаловаться и он быстро все выяснит.
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