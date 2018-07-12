Дежурный по Туле «раскрыл тайну» асфальта в поле у поселка Петровский

Фото @Dasha_Horoshay.

«Кто интересовался, где в Туле асфальт — вот он! в поле!» — написала в своем твиттере тулячка @Dasha_Horoshay. Кучу снятого асфальта она обнаружила и сфотографировала в поле между Петровским кварталом, СНТ «Строитель» и Маслово.

я понимаю, что уже достала. то просто мусорка в поле. теперь мусорка для асфальта. кто интересовался где в туле асфальт — вот он! в поле! @cityadmtula @Privadm pic.twitter.com/XlPqOm0iz5 — мне нечего сказать, но (@Dasha_Horoshay) 11 июля 2018 г.

Очень скоро Дежурный по Туле ответил девушке:

Спросите: что нам с этого? Вывода два: