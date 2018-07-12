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Дежурный по Туле «раскрыл тайну» асфальта в поле у поселка Петровский
Фото @Dasha_Horoshay.

Дежурный по Туле «раскрыл тайну» асфальта в поле у поселка Петровский

На свалку старого дорожного покрытия в Привокзальное теруправление пожаловалась тулячка в твиттере.

«Кто интересовался, где в Туле асфальт — вот он! в поле!» — написала в своем твиттере тулячка

 

Очень скоро Дежурный по Туле ответил девушке:

Спросите: что нам с этого? Вывода два:

  • в Туле люди могут запросто сами ремонтировать дороги старым асфальтом, и власти считают это нормальным;
  • в твиттер дежурному по Туле можно жаловаться и он быстро все выяснит.
сегодня, в 16:06 +8
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Место
ТулаПетровский квартал

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