Усыпальница Бобринских под Тулой стала объектом культурного наследия России

Фото из архива Myslo.

Под охраной государства

Символично, что это решение почти совпало по времени с Форумом малых городов и исторических поселений в Коломне, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. На этом мероприятии много говорилось о сохранении и развитии древних городов и поселений страны, на что государство готово уже серьезно потратиться.

Не увязывая никоим образом воедино оба эти события, выскажем просто предположение, что в свете сказанного в Коломне присвоение усыпальнице статуса объекта федерального значения может положительно сказаться на судьбе всего историко-мемориального музейного комплекса «Бобрики», расположенного в зоне хороших дорог и туристической доступности от Москвы и в трех километрах от города Донского.

Этот комплекс включает в себя городской краеведческий музей и усадебный парк — памятник садово-парковой архитектуры XVIII-XIX в еков. Усадебный комплекс на Бобрик-горе с дворцом и парком был построен по Указу Екатерины II для ее внебрачного сына Алексея. Дворец, как описывали современники, поражал огромными размерами, но оказался уникален тем, что, несмотря на все свое величие, никто из хозяев здесь никогда не жил.

Белокаменная усыпальница делалась позже, по проекту крепостного архитектора Василия Милинского, считавшего себя учеником приверженца классицизма Ивана Старова. Он оставил память о себе на тульской земле дворцовым ансамблем в Богородицке и Свято-Преображенской церковью в селе Спасское-Бобрики (ныне г. Донской). Храм этот, больше схожий с католическим собором Петра в Риме, вызвал в свое время большое недовольство в Синоде, зато понравился Екатерине II и получил ее одобрение.

Кстати, обустройством дворцового парка при слиянии рек Дон и Бобрик занимался Андрей Тимофеевич Болотов , при советской власти также на долгое время оставшийся в забвении. Реабилитацию он получил только в 1948 году, после постановления Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры», на основании которого в 1949 году прошла паспортизация археологических и исторических памятников. Тогда-то исполкому Заокского райсовета и предложили привести в порядок могилу, находившуюся в с. Русятино Котовского сельского совета, и восстановить на ней разрушенный памятник Андрею Болотову — «известному писателю XVIII века, автору мемуаров и многих изобретений, одному из первых исследователей электричества в России и способов его применения для практических целей».

Усыпальница Бобринских в дальнем углу парка была спроектирована так, чтобы внизу, в склепе, производились захоронения, а в часовне наверху совершались поминальные службы, которые шли практически каждый день аж до двадцатых годов прошлого века.

Умершего в 1813 году в своем родовом имении в Богородицке Алексея Бобринского перезахоронили здесь в 1815-м. Позже тут нашли свое посмертное пристанище и его многочисленные потомки.

Представитель золотой молодежи XVIII века

Своей фамилией внебрачный сын Екатерины II и Григория Орлова также обязан этим местам. В течение двенадцати лет императрица не могла решить, какую же фамилию дать Алексею, и только когда настало время определять его в Сухопутный шляхетный кадетский корпус, пришлось делать выбор. Мальчик получил фамилию в честь предназначавшегося ему имения Бобрики в Тульской губернии.

Алексей Бобринский был типичным представителем золотой молодежи своего времени. В детстве, по описаниям, «был телосложения слабого, боязлив, робок, застенчив, нечувствителен ни к чему, но кроток и послушен». Хорошо знал французский и немецкий языки, а вот географию — весьма слабо.

Возможность пополнить свои знания в этой сфере Алексей Бобринский получил после окончания учебы, путешествуя по России, а затем и по Европе. Специально на эти цели он получал ежемесячно три тысячи рублей из Санкт-Петербурга в качестве процента с капитала, положенного на его имя в опекунский совет Екатериной II. Денег всё равно не хватало, поэтому когда его менее зажиточные спутники просили помочь финансово, Бобринский чаще отказывал, а если и давал, то крайне неохотно. Куда девались немалые средства, понять несложно: будущий граф любил азартные игры и активно волочился за юбками, отчего сам вечно был в долгах, за что в итоге был сослан матерью в Ревель (нынешний Таллин) с указанием, что его можно покинуть только в случае исправного поведения.

В городе-крепости Ревеле Алексей Бобринский пробыл до самой кончины Екатерины II, лишь раз вырвавшись в Санкт-Петербург, чтобы представить матери свою молодую жену. В столицу вернулся лишь при Павле I. В 1796 году был возведен в графское достоинство (на фамильном гербе нарисован в том числе и бобер), а годом позже произведен в генерал-майоры. Но в 1798 году Бобринский был уволен с военной службы и вместе с семьей окончательно переехал в Тульскую губернию, выбрав для жительства роскошный, но более аскетичный и менее накладный в эксплуатации, по сравнению со строением в Бобриках, дворец в Богородицке. Дворец стал домом не только для Алексея Григорьевича, но и для четырех последующих поколений Бобринских.

Свой след в истории

Род графов Бобринских оставил заметный след в истории. В Тульской губернии они стали основателями угольной, сахарной, винокуренной промышленности.

Основатель династии Алексей Бобринский на пенсии занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией. Его младший сын Василий открыл в Бобриках сахарный завод, для чего приказал разобрать построенный Старовым так и не пригодившийся никому дворец. Из части его кирпича построили сахарный и винокуренный заводы, дававшие хорошую прибыль, а также одноэтажный дом в Бобриках, куда граф приезжал летом. Ни сахарный, ни винокуренный заводы до наших дней не дожили.

Время вообще оказалось немилосердно к Бобринским. В сентябре 1921 года их усыпальницу разграбили, а гробы, после того как с них срезали на блузы для пролетариата парчовую обивку, закопали в общей могиле. В самой же усыпальнице оборудовали склад. Есть даже версия, что в ее стенах то ли собирались, то ли даже открыли заведение общественного питания.

В жизнерадостные тридцатые годы в Свято-Преображенской церкви решением Наркомпроса РСФСР открыли музей Подмосковного угольного бассейна, разместив здесь еще и второй в стране планетарий, который работал на аппарате, сконструированном сотрудником музея изобретателем-самоучкой Чистозвоновым . Музей и планетарий принимали посетителей аж до начала девяностых годов, пока храм не вернули Православной Церкви и в ней начались службы. Сама же усадьба «Бобрики» была переоборудована в парк, рядом с которым открыли Дом отдыха для горняков и пионерлагерь. В 1955 году сгорел графский дом, построенный Василием Бобринским, и вместо него построили детский санаторий.

Усыпальница долгое время находилась в забвении, ее добросовестно загаживали все, кто мог, – уж что-что, а в гадюшник, без надлежащего присмотра, у нас можно превратить всё что угодно.

Сейчас усыпальницу начали восстанавливать. Сотрудники музейного комплекса «Бобрики» вместе с волонтерами стараются привести в порядок и пейзажный парк из смешанных пород деревьев, созданный при участии А. Т. Болотова .

Могилу Бобринских местные энтузиасты-краеведы нашли в 2001 году. Через три года на церемонию перезахоронения останков своих предков приезжал из Москвы представитель графской династии Алексей Николаевич Бобринский.

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