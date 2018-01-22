Усыпальница Бобринских под Тулой стала объектом культурного наследия России
Усыпальница Бобринских, по счастливой случайности дожившая до наших дней, признана объектом наследия федерального значения и взята под госохрану.
Под охраной государства
Символично, что это решение почти совпало по времени с Форумом малых городов и исторических поселений в Коломне, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. На этом мероприятии много говорилось о сохранении и развитии древних городов и поселений страны, на что государство готово уже серьезно потратиться.
Не увязывая никоим образом воедино оба эти события, выскажем просто предположение, что в свете сказанного в Коломне присвоение усыпальнице статуса объекта федерального значения может положительно сказаться на судьбе всего историко-мемориального музейного комплекса «Бобрики», расположенного в зоне хороших дорог и туристической доступности от Москвы и в трех километрах от города Донского.
Этот комплекс включает в себя городской краеведческий музей и усадебный парк — памятник садово-парковой архитектуры
Белокаменная усыпальница делалась позже, по проекту крепостного архитектора Василия Милинского, считавшего себя учеником приверженца классицизма Ивана Старова. Он оставил память о себе на тульской земле дворцовым ансамблем в Богородицке и Свято-Преображенской церковью в селе Спасское-Бобрики (ныне г. Донской). Храм этот, больше схожий с католическим собором Петра в Риме, вызвал в свое время большое недовольство в Синоде, зато понравился Екатерине II и получил ее одобрение.
Кстати, обустройством дворцового парка при слиянии рек Дон и Бобрик занимался
Усыпальница Бобринских в дальнем углу парка была спроектирована так, чтобы внизу, в склепе, производились захоронения, а в часовне наверху совершались поминальные службы, которые шли практически каждый день аж до двадцатых годов прошлого века.
Умершего в 1813 году в своем родовом имении в Богородицке Алексея Бобринского перезахоронили здесь в 1815-м. Позже тут нашли свое посмертное пристанище и его многочисленные потомки.
Представитель золотой молодежи XVIII века
Своей фамилией внебрачный сын Екатерины II и Григория Орлова также обязан этим местам. В течение двенадцати лет императрица не могла решить, какую же фамилию дать Алексею, и только когда настало время определять его в Сухопутный шляхетный кадетский корпус, пришлось делать выбор. Мальчик получил фамилию в честь предназначавшегося ему имения Бобрики в Тульской губернии.
Алексей Бобринский был типичным представителем золотой молодежи своего времени. В детстве, по описаниям, «был телосложения слабого, боязлив, робок, застенчив, нечувствителен ни к чему, но кроток и послушен». Хорошо знал французский и немецкий языки, а вот географию — весьма слабо.
Возможность пополнить свои знания в этой сфере Алексей Бобринский получил после окончания учебы, путешествуя по России, а затем и по Европе. Специально на эти цели он получал ежемесячно три тысячи рублей из Санкт-Петербурга в качестве процента с капитала, положенного на его имя в опекунский совет Екатериной II. Денег всё равно не хватало, поэтому когда его менее зажиточные спутники просили помочь финансово, Бобринский чаще отказывал, а если и давал, то крайне неохотно. Куда девались немалые средства, понять несложно: будущий граф любил азартные игры и активно волочился за юбками, отчего сам вечно был в долгах, за что в итоге был сослан матерью в Ревель (нынешний Таллин) с указанием, что его можно покинуть только в случае исправного поведения.
В городе-крепости Ревеле Алексей Бобринский пробыл до самой кончины Екатерины II, лишь раз вырвавшись в Санкт-Петербург, чтобы представить матери свою молодую жену. В столицу вернулся лишь при Павле I. В 1796 году был возведен в графское достоинство (на фамильном гербе нарисован в том числе и бобер), а годом позже произведен в генерал-майоры. Но в 1798 году Бобринский был уволен с военной службы и вместе с семьей окончательно переехал в Тульскую губернию, выбрав для жительства роскошный, но более аскетичный и менее накладный в эксплуатации, по сравнению со строением в Бобриках, дворец в Богородицке. Дворец стал домом не только для Алексея Григорьевича, но и для четырех последующих поколений Бобринских.
Свой след в истории
Род графов Бобринских оставил заметный след в истории. В Тульской губернии они стали основателями угольной, сахарной, винокуренной промышленности.
Основатель династии Алексей Бобринский на пенсии занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией. Его младший сын Василий открыл в Бобриках сахарный завод, для чего приказал разобрать построенный Старовым так и не пригодившийся никому дворец. Из части его кирпича построили сахарный и винокуренный заводы, дававшие хорошую прибыль, а также одноэтажный дом в Бобриках, куда граф приезжал летом. Ни сахарный, ни винокуренный заводы до наших дней не дожили.
Время вообще оказалось немилосердно к Бобринским. В сентябре 1921 года их усыпальницу разграбили, а гробы, после того как с них срезали на блузы для пролетариата парчовую обивку, закопали в общей могиле. В самой же усыпальнице оборудовали склад. Есть даже версия, что в ее стенах то ли собирались, то ли даже открыли заведение общественного питания.
В жизнерадостные тридцатые годы в Свято-Преображенской церкви решением Наркомпроса РСФСР открыли музей Подмосковного угольного бассейна, разместив здесь еще и второй в стране планетарий, который работал на аппарате, сконструированном сотрудником музея изобретателем-самоучкой
Усыпальница долгое время находилась в забвении, ее добросовестно загаживали все, кто мог, – уж что-что, а в гадюшник, без надлежащего присмотра, у нас можно превратить всё что угодно.
Сейчас усыпальницу начали восстанавливать. Сотрудники музейного комплекса «Бобрики» вместе с волонтерами стараются привести в порядок и пейзажный парк из смешанных пород деревьев, созданный при участии
Могилу Бобринских местные энтузиасты-краеведы нашли в 2001 году. Через три года на церемонию перезахоронения останков своих предков приезжал из Москвы представитель графской династии Алексей Николаевич Бобринский.
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