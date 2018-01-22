Прокуратура и дорожный надзор проверят в Туле техсостояние одной маршрутки

С такой просьбой в эти ведомства обратился начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин ответил на вопрос читателя Myslo. Мужчину интересовало, кто контролирует состояние маршруток в Туле

Напомним, 3 января на редакционную почту пришло письмо от жителя Тулы Андрея Каннуникова. Он попросил привлечь внимание общественности к проблеме технического состояния коммерческого общественного транспорта после поездки в маршрутке №35

«Механизмы привода дверей в маршрутках травмоопасны, работают, как клещи. И при этом часто абсолютно открыты либо плохо защищены. Это полное нарушение техники безопасности. Непонятно, кто выпускает машины на маршрут с таким нарушением и почему... Не дай бог, туда попадет рука ребенка или даже взрослого».

Алексей Крыгин сообщил, что «управление выполняет возложенные на него функции в полном объеме». Как именно ведомство контролирует состояние коммерческого общественного транспорта, в официальном ответе не сообщается.

Кроме этого в ответе говорится:

«В настоящее время в адрес прокуратуры города Тулы и межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Тульской области), в компетенцию которого входит контроль за техническим состоянием маршрутных транспортных средств, направлены письменные обращения с просьбой проведения проверочных мероприятий для подтверждения или опровержения фактов, указанных в публикации 3 января 2018 года».

Письмо от Алексея Крыгина датировано 11 января. Если владелец маршрутки после публикации привел за новогодние праздники транспортное средство в порядок, то оба ведомства едва ли смогут найти подтверждения, указанные в новости.

Что же касается в общем привлечения внимания к данной проблеме и как следствия проверки состояния остальных маршруток Тулы, то в ответе об этом ничего не говорится.

Напомним, 25 декабря 2017 года вступил в силу приказ министерства транспорта РФ «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств», который предписывает проверять соответствие транспорта требованиям безопасности дорожного движения должна проводиться каждый раз перед отъездом со стоянки.