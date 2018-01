Юные туляки отлично выступили на фестивале Start Up

Все мероприятия – интернациональный фестиваль талантов Prince & Princess of the Universe — 2018, интернациональный фестиваль талантов и моделей Start Up — 2018, полуфинал третьего сезона международного телепроекта «Топ-модель по-детски» – прошли в роскошных залах столичного гранд-отеля «Корстон».

По сложившейся многолетней традиции в фестивале Start Up — 2018 приняли участие дети из разных стран мира, в том числе из Турции, Непала, Казахстана. Россию представили пять моделей Gold Kids: 10-летняя София Баталина, 8-летние Маргарита Федина и Полина Ризакулова, 7-летняя София Моторина и 6-летняя Полина Акимова.

Девочки выступили в номинациях «Детская модель», «Хореография», «Актерское мастерство». Золотых медалей за актерское мастерство удостоились София Баталина, Полина Ризакулова, Полина Акимова, золотую медаль вручили Маргарите Фединой за танец «Монстр в Париже».

Великолепно выступили тулячки в номинации «Детская модель», продемонстрировав в двух костюмированных выходах «Гламурный кэжл» и «Карнавальный костюм» мастерство подиумных моделей и актрис одновременно. Серебряные медали привезли Маргарита и Полина, золотыми медалями наградили Софию Баталину и Полину Ризакулову. Гран-при среди детских моделей завоевала тулячка — 7 летняя София Моторина.



София Моторина.

Малышке присвоили титул BEST LITTLE MODEL — 2018, вручили памятный диплом, наградную ленту, корону победительницы и подарочное приглашение на Неделю моды Estet Fashion Week. София с четырех лет занимается в школе моделей, работает на самых известных подиумах страны, выступает на Неделях мод, участвует в конкурсах красоты и талантов, имеет множество титулов и наград, а заветный Гран-при завоевала впервые.



София Моторина.

В составе театра моды агентства выступили модели Кристина Корышева, Дарья Фролова, Кристина Семина, Лилия Шульдишова, Жозефина Бережная. В театрализованных показах были представлены две коллекции талантливых тульских дизайнеров Лилии Сикорской MY CHOCE и Лилии Лопаткиной «Распускаясь».

В критериях оценок учитывалось буквально всё: оригинальность идеи, единство образов, артистизм, профессионализм моделей, режиссура постановки. По решению международного жюри, в состав которого вошли популярный актер Антон Еськин, продюсер, певец Эл Рэй, генеральный директор агентства Gold Models Светлана Моторина, театр был признан «Лучшим театром моды». Ему были вручены кубок и диплом BEST FASHION THEATER, а каждая модель награждена серебряной медалью и памятным дипломом.



Жозефина Бережная.

В течение трех дней проходили съемки полуфинала третьего сезона телепроекта «Топ-модель по-детски». Нашу область представила модель Жозефина Бережная. Жозефина блестяще справилась со всеми конкурсными этапами: тестовые съемки, фотосессия у известного фэшн-фотографа Надежды Шибиной, дефиле в дизайнерских платьях кутюрье Кристины Кибоской и Ирины Шарлау, съемки на look Book всемирно известных брендов GAP и GUCCI.



Никита Жоричев и Софья Фисенко.

Вот уже несколько лет подряд ведущими этих престижных проектов выступают певица, ведущая артистка Gold Models Софья Фисенко и актер, телеведущей, модель агентства Никита Жоричев. А в первый конкурсный день ребята оценивали таланты Prince & Princess of the Universe, войдя в состав детского звездного жюри.



Анна Гандилян на церемонии награждения.

На торжественную церемонию награждения в качестве почетной гостьи организаторы пригласили тульскую модель Анну Гандилян. Анна принимала участие в съемках первого сезона телепроекта «Топ-модель по-детски», занимала наивысшие награды как «Лучшая подиумная модель», «Лучшая фотомодель», а в 2015 году заняла первое место Prince & Princess of the Universe. Теперь Анна сама награждает лучших из лучших.