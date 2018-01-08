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«Анна Каренина»: выставка гравюр на металле

«Анна Каренина»: выставка гравюр на металле

13 января в 14.00 в галерее «Ясная Поляна» открывается выставка «Анна Каренина» в иллюстрациях Александра Алексеева».

На выставке будет представлено 120 гравюр, созданных русско-французским художником и мультипликатором. Серия уникальных произведений передана для выставки коллекционером из Германии Ириной Стежкой, благодаря которой графический цикл Алексеева впервые был показан в России в 2017 году.


Александра Алексеева называют «безвестный русский — знаменитый француз». Он был эмигрантом первой волны, в 1921 году переехал во Францию, где стал известным художником, иллюстратором книг, кинорежиссером и аниматором. Как иллюстратор он начинал работать в технике торцовой гравюры, позднее освоил технику литографии, акватинты и офорта.

Над циклом иллюстраций к роману «Анна Каренина» художник работал шесть лет — с 1951 по 1957 год — и создал 120 офортов с акватинтой. Акватинта — это техника оттиска гравюр на металле, напоминающая рисунок акварелью и позволяющая наиболее точно передавать разнообразие формы, фактуры и тончайшие нюансы цветовых оттенков. К декабрю 1956 года были сделаны пробные оттиски, на которых сохранились пометы, выполненные рукой художника. Однако издание так и не вышло в свет.

 


В 1997 году, уже после смерти великого графика, его дочь Светлана Алексеева-Рокуэлл выпустила в свет эти иллюстрации в виде папки эстампов тиражом в 90 экземпляров. И лишь в 2005 году текст Льва Толстого и иллюстрации Александра Алексеева встретились на страницах подарочного издания, выпущенного петербургским издательством «Вита Нова».

Гравюры художника удивительно точно передают страсть, страдание и боль, переживаемые героями романа. Прозрачные движущиеся тени, мерцающие свечи в хрустальной люстре, кресла-призраки и безлюдный накрытый стол — все эти детали алексеевских акватинт погружают нас в атмосферу мира «Анны Карениной».

 

Выставка продлится до 25 февраля 2018 года и будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00 в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12).

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:44 +6
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