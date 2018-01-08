Команда КВН из Ясногорска успешно выступила на международном фестивале «КиВиН-2018»

Чтобы девчонки прошли во второй тур, нужно поддержать их голосами.

В Сочи проходит международный фестиваль КВН — «КиВиН-2018». Традиционно на это событие съехались более пятисот команд из России, Узбекистана, Эстонии, Армении, Казахстана и др.

Наш регион представляют четыре команды — сборная матерей Ясногорского района «Рожала, знаю!», сборная Тульской области, «Ночной клуб» и «Идеально».

Успешней всех выступила команда из Ясногорска. Теперь всё зависит от зрителей – команды, набравшие больше всех голосов, пройдут во второй тур.