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Туляк украл из торговой палатки микроволновку и хлебобулочные изделия

Туляк украл из торговой палатки микроволновку и хлебобулочные изделия

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник ночью разбил стекло торговой палатки на территории Привокзального округа.

Из помещения преступник украл микроволновую печь и хлебобулочные изделия.

Общий ущерб, нанесенный владельцу торговой точки, составил 4 тысячи 600 рублей. 

Полицейские установили, что к краже может быть причастен 35-летний ранее судимый житель одного из сёл, расположенных неподалёку. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась, и мужчина был задержан.

– Подозреваемый признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:16 +2
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