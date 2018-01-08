Туляк украл из торговой палатки микроволновку и хлебобулочные изделия

В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник ночью разбил стекло торговой палатки на территории Привокзального округа.

Из помещения преступник украл микроволновую печь и хлебобулочные изделия.

Общий ущерб, нанесенный владельцу торговой точки, составил 4 тысячи 600 рублей.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен 35-летний ранее судимый житель одного из сёл, расположенных неподалёку. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась, и мужчина был задержан.

– Подозреваемый признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.