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26 декабря на площади Ленина в Туле пройдет огненное шоу
Фото Алексея Пирязева

26 декабря на площади Ленина в Туле пройдет огненное шоу

Каждый вечер в преддверии Нового года на главной площади города туляков ждет праздничная программа.

На площади Ленина в Туле каждый вечер в преддверии Нового года проходят представления, концерты и молодежная дискотека.

Сегодня, 26 декабря, праздничная программа начнется в 18.30.

На главной сцене выступят творческие коллективы и исполнители молодежного центра «Спектр».

Также туляков и гостей города ждет огненное шоу театра огня «Эра». А в 19.30 — танцевальное шоу тульского коллектива Inside, затем — молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

Сюжет: Новый год - 2018
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