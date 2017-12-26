Фото Алексея Пирязева
26 декабря на площади Ленина в Туле пройдет огненное шоу
Каждый вечер в преддверии Нового года на главной площади города туляков ждет праздничная программа.
На площади Ленина в Туле каждый вечер в преддверии Нового года проходят представления, концерты и молодежная дискотека.
Сегодня, 26 декабря, праздничная программа начнется в 18.30.
На главной сцене выступят творческие коллективы и исполнители молодежного центра «Спектр».
Также туляков и гостей города ждет огненное шоу театра огня «Эра». А в 19.30 — танцевальное шоу тульского коллектива Inside, затем — молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
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