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Прием заявок в «Народный бюджет» стартует 9 января
Фото из архива Myslo

Прием заявок в «Народный бюджет» стартует 9 января

Подать заявку жители региона смогут в администрациях муниципалитетов.

С 9 января до 1 марта 2018 года жители Тульской области смогут подать заявку на  участие в проекте «Народный бюджет – 2019».
С помощью этой программы уже реализовано 4000 проектов: отремонтированы и благоустроены парки, дворы, подъезды, дороги, школы, детские сады, дома культуры и др.

Средства на реализацию проекта поступают из бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований и собственных средств жителей и благотворителей.
Подать заявку жители области могут в администрациях муниципальных образований.

Телефоны горячих линий по проекту «Народный бюджет»  в муниципальных образованиях Тульской области:

 

город Алексин

8 (48753) 4-70-79

8 (48753) 4-12-41

Арсеньевский район

8 (48733) 5-28-10

Белевский район

8 (48742) 4-10-89

8 (48742) 4-13-02

Богородицкий район

8 (48761) 2-14-21

Веневский район

8 (48745) 2-47-53

8 (48745) 2-54-32

Воловский район

8 (48768) 2-13-81

город Донской

8 (48746) 5-85-18

8 (48746) 5-45-17

Дубенский район

8 (48732) 2-15-03

город Ефремов

8 (48741) 6-08-18

8 (48741) 6-09-11

Заокский район

8 (48734) 2-83-45

Каменский район

8 (48744) 2-13-32

Кимовский район

8 (48735) 5-23-33

8 (48735) 5-29-97

Киреевский район

8 (48754) 6-15-83

8 (48754) 6-12-61

Куркинский район

8 (48743) 5-13-53

город Новомосковск

8 (48762) 2-72-09

8 (48762) 2-72-11

р.п. Новогуровский

8 (48753) 7-96-82

Одоевский район

8 (48736) 4-13-70

8 (48736) 5-25-15

Плавский район

8 (48752) 2-38-46

8 (48752) 2-15-94

Славный

8 (48733) 5-44-12

Суворовский район

8 (48763) 2-43-31

Тепло-Огаревский район

8 (48755) 2-12-86

город Тула

8 (4872) 30-72-03

Узловский район

8 (48731) 6-53-86

Чернский район

8 (48756) 2-10-84

Щекинский район

8 (48751) 5-57-42

8 (48751) 5-46-76

Ясногорский район

8 (48766) 2-17-48


Информацию о проекте можно получить по телефонам: 8 (980) 589-91-48, 8 (980) 589-90-03 или на сайте «Открытый регион».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:46 0
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