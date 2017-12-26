Прием заявок в «Народный бюджет» стартует 9 января
Подать заявку жители региона смогут в администрациях муниципалитетов.
С 9 января до 1 марта 2018 года жители Тульской области смогут подать заявку на участие в проекте «Народный бюджет – 2019».
С помощью этой программы уже реализовано 4000 проектов: отремонтированы и благоустроены парки, дворы, подъезды, дороги, школы, детские сады, дома культуры и др.
Средства на реализацию проекта поступают из бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований и собственных средств жителей и благотворителей.
Подать заявку жители области могут в администрациях муниципальных образований.
Телефоны горячих линий по проекту «Народный бюджет» в муниципальных образованиях Тульской области:
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город Алексин
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8 (48753) 4-70-79
8 (48753) 4-12-41
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Арсеньевский район
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8 (48733) 5-28-10
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Белевский район
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8 (48742) 4-10-89
8 (48742) 4-13-02
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Богородицкий район
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8 (48761) 2-14-21
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Веневский район
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8 (48745) 2-47-53
8 (48745) 2-54-32
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Воловский район
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8 (48768) 2-13-81
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город Донской
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8 (48746) 5-85-18
8 (48746) 5-45-17
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Дубенский район
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8 (48732) 2-15-03
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город Ефремов
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8 (48741) 6-08-18
8 (48741) 6-09-11
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Заокский район
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8 (48734) 2-83-45
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Каменский район
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8 (48744) 2-13-32
|
Кимовский район
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8 (48735) 5-23-33
8 (48735) 5-29-97
|
Киреевский район
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8 (48754) 6-15-83
8 (48754) 6-12-61
|
Куркинский район
|
8 (48743) 5-13-53
|
город Новомосковск
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8 (48762) 2-72-09
8 (48762) 2-72-11
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р.п. Новогуровский
|
8 (48753) 7-96-82
|
Одоевский район
|
8 (48736) 4-13-70
8 (48736) 5-25-15
|
Плавский район
|
8 (48752) 2-38-46
8 (48752) 2-15-94
|
Славный
|
8 (48733) 5-44-12
|
Суворовский район
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8 (48763) 2-43-31
|
Тепло-Огаревский район
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8 (48755) 2-12-86
|
город Тула
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8 (4872) 30-72-03
|
Узловский район
|
8 (48731) 6-53-86
|
Чернский район
|
8 (48756) 2-10-84
|
Щекинский район
|
8 (48751) 5-57-42
8 (48751) 5-46-76
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Ясногорский район
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8 (48766) 2-17-48
Информацию о проекте можно получить по телефонам: 8 (980) 589-91-48, 8 (980) 589-90-03 или на сайте «Открытый регион».