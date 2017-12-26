Прием заявок в «Народный бюджет» стартует 9 января

Фото из архива Myslo

С 9 января до 1 марта 2018 года жители Тульской области смогут подать заявку на участие в проекте «Народный бюджет – 2019».

С помощью этой программы уже реализовано 4000 проектов: отремонтированы и благоустроены парки, дворы, подъезды, дороги, школы, детские сады, дома культуры и др.

Средства на реализацию проекта поступают из бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований и собственных средств жителей и благотворителей.

Подать заявку жители области могут в администрациях муниципальных образований.

Телефоны горячих линий по проекту «Народный бюджет» в муниципальных образованиях Тульской области:

город Алексин 8 (48753) 4-70-79 8 (48753) 4-12-41 Арсеньевский район 8 (48733) 5-28-10 Белевский район 8 (48742) 4-10-89 8 (48742) 4-13-02 Богородицкий район 8 (48761) 2-14-21 Веневский район 8 (48745) 2-47-53 8 (48745) 2-54-32 Воловский район 8 (48768) 2-13-81 город Донской 8 (48746) 5-85-18 8 (48746) 5-45-17 Дубенский район 8 (48732) 2-15-03 город Ефремов 8 (48741) 6-08-18 8 (48741) 6-09-11 Заокский район 8 (48734) 2-83-45 Каменский район 8 (48744) 2-13-32 Кимовский район 8 (48735) 5-23-33 8 (48735) 5-29-97 Киреевский район 8 (48754) 6-15-83 8 (48754) 6-12-61 Куркинский район 8 (48743) 5-13-53 город Новомосковск 8 (48762) 2-72-09 8 (48762) 2-72-11 р.п. Новогуровский 8 (48753) 7-96-82 Одоевский район 8 (48736) 4-13-70 8 (48736) 5-25-15 Плавский район 8 (48752) 2-38-46 8 (48752) 2-15-94 Славный 8 (48733) 5-44-12 Суворовский район 8 (48763) 2-43-31 Тепло-Огаревский район 8 (48755) 2-12-86 город Тула 8 (4872) 30-72-03 Узловский район 8 (48731) 6-53-86 Чернский район 8 (48756) 2-10-84 Щекинский район 8 (48751) 5-57-42 8 (48751) 5-46-76 Ясногорский район 8 (48766) 2-17-48



Информацию о проекте можно получить по телефонам: 8 (980) 589-91-48, 8 (980) 589-90-03 или на сайте «Открытый регион».