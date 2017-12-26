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В новогодние праздники в центре Тулы запретят продавать алкоголь
Ограничения связаны с проведением на главной площади города праздничных мероприятий.
Согласно региональному законодательству, на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей.
Ограничения распространяются на все магазины и супермаркеты, расположенные в радиусе километра от места проведения мероприятий.
Туляки не смогут купить горячительные напитки 31 декабря 2017 года с 20.00 до 22.00 и 7 января 2018 года с 13.00 до 22.00.
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