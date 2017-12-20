Туляки первыми увидят фильм «Ёлки Новые»

Предпремьерный показ состоится сегодня в Синема Парк.

Туляков приглашают на предпремьерный показ очередной части новогодней кинофраншизы «Ёлки» — «Ёлки новые». Он состоится сегодня, 20 декабря, в Синема Парк Макси: Пролетарская, 2.

Представит фильм и поздравит жителей города с наступающими новогодними праздниками исполнительница одной главных ролей фильма «Ёлки Новые» Валентина Мазунина.

Встреча с актрисой начнется в 19.00, начало показа в 20.00.

Билеты в кассах кинотеатра.

куда ж без туляков

Напомним, тульская семья Колушкиных-Ефимовых пополнила ряды актеров новой комедии. За право стать частью новых «Ёлок» боролись сотни российских семей. Для участия в конкурсе нужно было опубликовать в социальных сетях новогоднее семейное видео с хэштегом #ЭтоНашиЁлки. Оценивали работы и выбирали победителей Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников.

В прокат «Ёлки новые» выйдут 21 декабря.