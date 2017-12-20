В тульских школах ликвидируют вторую смену

Фото из архива Myslo.

Для этого в Туле в 2018 году начнётся строительство еще двух учебных заведений.

Планы министерства образования на предстоящий год сегодня озвучила профильный министр Тульской области Оксана Осташко.

По её словам, на сегодняшний день в 12 школах Тулы, Белева и Донского дети учатся в две смены. Это 1,1% от общего количества учащихся региона.

- Перед системой стоит задача создания новых мест в общеобразовательных учреждениях. Первым шагом к этому стало начало строительства в этом году школы в Туле — впервые за 10 лет. Во многом это стадо возможным за счёт финансовой поддержки из федерального бюджета. С учётом участия в федеральном проекте по созданию новых мест в школах в 2018-2020 годы начата подготовка к строительству в Туле ещё двух школ: дополнительного здания Центра образования № 4 и школы в микрорайоне «Времена года», — рассказала Оксана Осташко.

Их предполагается открыть в 2019—2020 годах.