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В тульских школах ликвидируют вторую смену
Фото из архива Myslo.

В тульских школах ликвидируют вторую смену

Для этого в Туле в 2018 году начнётся строительство еще двух учебных заведений.

Планы министерства образования на предстоящий год сегодня озвучила профильный министр Тульской области Оксана Осташко.

По её словам, на сегодняшний день в 12 школах Тулы, Белева и Донского дети учатся в две смены. Это 1,1% от общего количества учащихся региона.

- Перед системой стоит задача создания новых мест в общеобразовательных учреждениях. Первым шагом к этому стало начало строительства в этом году школы в Туле — впервые за 10 лет. Во многом это стадо возможным за счёт финансовой поддержки из федерального бюджета. С учётом участия в федеральном проекте по созданию новых мест в школах в 2018-2020 годы начата подготовка к строительству в Туле ещё двух школ: дополнительного здания Центра образования № 4 и школы в микрорайоне «Времена года», — рассказала Оксана Осташко.

Их предполагается открыть в 2019—2020 годах.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:50 +2
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Люди
Оксана Осташко
Место
Тула

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