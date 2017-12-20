новости
новости
Регистрация
В Тульской области 2600 малышей до 3 лет стоят в очереди в детсад
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 2600 малышей до 3 лет стоят в очереди в детсад

Итоги работы министерства образования подвела сегодня профильный министр Оксана Осташко.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, на сегодняшний день регионе все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.

Теперь перед ведомством стоит новая задача — создать места в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет. В этом году в Тульской области в очереди стояли 2600 малышей до 3 лет.

Предполагается, что большая часть очереди ликвидируется к 1 января 2018 года (в очереди останутся 4,15% детей до 3 лет). Для этого в этом году в тульских детсадах было открыто 1134 дополнительных места.

В 2018 году примут детей два новых детских сада — в микрорайоне Петровский и Левобережный.

Начата подготовка к строительству детского сада в Новомосковске и восстановлению здания дошкольного учреждения в Донском.

Кроме этого, в ближайшие три года из бюджета региона будет выделяться по 150 млн рублей в год на создание допмест в детских садах. Средства будут распределяться между муниципалитетами, где есть потребность в местах в детских садах на конкурсной основе и условии софинансирования из собственных средств.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
пресс-конференцияитоги годаминистерство образованиядетские сады Тулыочередь в детские сады
Люди
Оксана Осташко
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки первыми увидят фильм «Ёлки Новые»
Туляки первыми увидят фильм «Ёлки Новые»
Тульские дороги от снега чистят круглосуточно
Тульские дороги от снега чистят круглосуточно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.