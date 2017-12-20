В Тульской области 2600 малышей до 3 лет стоят в очереди в детсад

Фото из архива Myslo.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, на сегодняшний день регионе все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.

Теперь перед ведомством стоит новая задача — создать места в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет. В этом году в Тульской области в очереди стояли 2600 малышей до 3 лет.

Предполагается, что большая часть очереди ликвидируется к 1 января 2018 года (в очереди останутся 4,15% детей до 3 лет). Для этого в этом году в тульских детсадах было открыто 1134 дополнительных места.

В 2018 году примут детей два новых детских сада — в микрорайоне Петровский и Левобережный.

Начата подготовка к строительству детского сада в Новомосковске и восстановлению здания дошкольного учреждения в Донском.

Кроме этого, в ближайшие три года из бюджета региона будет выделяться по 150 млн рублей в год на создание допмест в детских садах. Средства будут распределяться между муниципалитетами, где есть потребность в местах в детских садах на конкурсной основе и условии софинансирования из собственных средств.