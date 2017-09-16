Тулячка Милана Чупаева сегодня станцует на ТНТ

Милана ездила на кастинг шоу «ТАНЦЫ» в Воронеж. В сегодняшнем выпуске покажут выступление нашей танцовщицы.

Четвертый сезон танцевальной революции в разгаре. Тысячи профессионалов из разных городов России борются за главный приз - три миллиона рублей и звание лучшего танцора страны. Среди них - тулячка Милана Чупаева.

На кастинге она попытается удивить жюри дэнсхолл-постановкой. Попадет ли Милана в команду Мигеля или нового хореографа шоу Татьяны Денисовой, смотрите сегодня в 21.30 на канале ТНТ.

Подробнее о Милане читайте здесь.