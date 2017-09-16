Кочевники убили в Белеве женщину

А также напали на одного мужчину.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, накануне в Белеве, в частном доме, обнаружены проживавшие там 39-летняя женщина и 37-летний мужчина с колото-резаными ранениями тела. По пути в больницу женщина скончалась, мужчине оказана медицинская помощь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

«Благодаря оперативным и согласованным действиям сотрудников Следственного комитета РФ и полиции, удалось определить круг лиц, которые в настоящее время отрабатываются на причастность к совершению преступления. Ими оказались двое мужчин кочевого образа жизни 23-х и 33-х лет. Они были задержаны по подозрению в совершении грабежа в тот момент, когда вышли из дома, где оставались раненые люди». – сообщает ведомство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. На месте преступления работают следователи и криминалисты следственного управления СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.