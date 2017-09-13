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Тулячка Милана Чупаева танцует на ТНТ

Фото телеканала ТНТ и Алексея Пирязева.

Тулячка Милана Чупаева танцует на ТНТ

Масштабная танцевальная революция вновь на ТНТ! Старт четвертого сезона проекта «ТАНЦЫ» означает: будет жарко, ярко, эффектно. 

Мощное противостояние талантливых участников со всей России уже началось. За звание лучшего танцора страны и приз три миллиона рублей поборется и тулячка Милана Чупаева.

В тульском хореографическом мире Милана хорошо известна. Вместе со своим танцевальным домом (так называют высокопрофессиональных танцоров-единомышленников) она зажигала в клипе группы SEREBRO My money.

Девушка не забывает и о городских площадках: туляки покорены ее пластичностью и чувством ритма. Теперь пришло время очаровать всю страну.

Милана дэнсхолльщица, и на кастинге, конечно же, решила удивить жюри номером в родном стиле. Дэнсхолл – довольно новое направление, уличный ямайский танец. В нем важны не только хореография, но и подача, характер исполнения.

– Многим кажется, что дэнс­холльщики все время танцуют одно и то же, – говорит девушка. – Из-за однообразия движений этот стиль не любят многие именитые хореографы, Татьяна Денисова – в их числе. На самом деле, каждая дэнсхолл-постановка строится на базовых элементах – шагах, которые в моде именно сейчас. И все танцоры под веянием тренда активно внедряют эти движения в свои номера. Индивидуальной остается эмоциональная составляющая и грув. Вот почему в моем родном стиле так важна харизма!

«ТАНЦЫ» на ТНТ для Миланы – незнакомая атмосфера. Здесь строгие наставники, тысячи уверенных в себе претендентов на победу и зритель, который внимательно наблюдает не только за техникой, но и за жизнью танцоров вне проекта.

Как и в трех предыдущих сезонах, участники все как на подбор сильные, конкурировать с ними будет невероятно трудно.

Но дух соперничества пока отсутствует: ребята знакомятся, общаются, делятся опытом и обмениваются контактами. 

– По вечерам мы устаиваем мастер-классы друг для друга, – рассказывает Милана. – Это очень полезные уроки! На них ты можешь отточить танцевальные элементы, а еще постичь азы других танцевальных направлений. Я, например, больше всего была рада мастер-классу по контемпорари – стилю, далекому от дэнсхолла, но манящему своей нежностью и неприхотливостью. Благодаря ребятам я стала увереннее чувствовать себя в этом танце.

Милане предстоит пройти несколько ступеней отбора. И если она попадет в топ-24 (а мы будем держать за нее кулачки), ее выберет один из наставников. Душа тулячки больше лежит к команде Мигеля: именно ее участ­ник стал победителем в двух предыдущих сезонах шоу. 

Мигель для зрителей – самый лояльный член жюри. Но в новом сезоне «ТАНЦЕВ» его подход к делу заметно изменился. 

– Под меня сейчас трудно подстроиться, я другой человек, – признается Мигель. – Во многом на меня повлияло занятие театром. Я узнал новые техники, начал по-другому относиться к творческому процессу, я делаю все иначе. Стал более спокойным, рассудительным, взвешиваю «за» и «против» каждый раз.

И самое главное – не пытаюсь никого победить. За четыре года нашему шоу удалось многое!

Главное – популяризировать танец в России, теперь же стоит другая задача – сделать его качественным. Пошел следующий уровень. Конечно, мне важна очередная победа, но теперь я смотрю на все по-другому. В этом сезоне для меня на первом месте будет стоять творчество, а не триумф. Другое изменение касается состава моей команды. В ней появился креативный продюсер – это Никита Орлов, участник второго сезона шоу. Также вы увидите некоторых иностранных хореографов, очень крутых. Я с ними буду сотрудничать на другом проекте, а потом они перетекут в «ТАНЦЫ». 

Четвертый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ поменял не только Мигеля. Кресло Егора Дружинина заняла Татьяна Денисова, которая в прошлых сезонах частенько была приглашенным гостем. Теперь же она вместе со своими хореографами набирает новую команду. 

– Как руководитель я очень требовательна, – говорит Татьяна. – Последние 13 лет работаю в Германии и усвоила важнейший урок: дисциплина, безукоризненное выполнение возложенных задач и субординация – залог качества. Но телевизионный проект – это иной подход. Постановки в шоу создаются в кратчайшие сроки и часто на достаточно напряженной эмоциональной ноте. И несмотря на то, что мы команда, к победе придет один. Поэтому как наставник я понимаю: к каждому необходим индивидуальный подход. Задача же участников – открыться и довериться, войти в проект с чистого листа. Просматривая выступления, я, в первую очередь, обращаю внимание на энергетику и посыл изнутри. Я ни на что не закрываю глаза, а лишь даю объективную оценку, готов ли участ­ник за короткий промежуток времени дотянуть до нужного уровня, чтобы достойно представлять мою команду.

В новом сезоне проекта «ТАНЦЫ» неизменными остались лишь атмосфера и прекрасная ведущая Ляйсан Утяшева – «мамочка» всех участников шоу. Как и всегда, она готова подсказать, помочь, успокоить и даже заступиться за тех, чей талант могли случайно не заметить наставники. 

- В третьем сезоне я ждала девушек и думала, что одна из них наконец выиграет, – улыбается Ляйсан. – Сейчас я снова надеюсь на их победу. В чьей команде будет девушка, мне неважно, главное, чтобы женский пол себя почувствовал более уверенно. У нас выигрывают только парни, хотя многие девушки танцуют не хуже, а порой даже лучше. 

 

Следите за эфирами шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ каждую субботу в 21.30 и не пропустите выступление тулячки Миланы Чупаевой. Будет жарко!

досье myslo

Милана Чупаева

Хореограф

Родилась 30 июня 1992 года в Туле.

Семья: муж Борис, дочка Мия (3 года).

Образование: высшее хорео­графическое (МГИК).

Любимое блюдо: рыба.

Любимая книга: «Поющие в терновнике» (Колин Маккалоу).

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:03 +1
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