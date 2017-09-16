новости
новости
Регистрация
В Туле активно борются с несанкционированными свалками
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле активно борются с несанкционированными свалками

За неделю ликвидировано 16 свалок объемом 1300 кубических метров, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 16 сентября, состоялась проверка ликвидации несанкционированной свалки в деревне Скобелево поселка Рождественский в Зареченском округе. На данном объекте планируется вывезти порядка 200 куб. м мусора. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева, начальник отдела по работе с территорией «Рождественское» Елена Суспицина, представитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Тульской области.

На сегодняшний день из 72 несанкционированных свалок, отмеченных на интерактивной карте свалок проекта ОНФ, ликвидировано 64 свалки. За неделю с 11 сентября было ликвидировано 16 свалок объемом 1300 кубических метров. Сейчас в работе находятся еще восемь несанкционированных свалок, три из которых находятся в частной собственности.

По словам Владислава Галкина, с целью предотвращения образования стихийных свалок администрация города Тулы выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафа за сброс мусора, в местах, не предназначенных для этого.

вчера, в 20:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
свалканесанкционированная свалкамусор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МФЦ Тульской области отмечены благодарностью Министерства экономического развития РФ
МФЦ Тульской области отмечены благодарностью Министерства экономического развития РФ
Тулячка Милана Чупаева сегодня станцует на ТНТ
Тулячка Милана Чупаева сегодня станцует на ТНТ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.