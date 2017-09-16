В Туле активно борются с несанкционированными свалками

Фото пресс-службы администрации города.

Сегодня, 16 сентября, состоялась проверка ликвидации несанкционированной свалки в деревне Скобелево поселка Рождественский в Зареченском округе. На данном объекте планируется вывезти порядка 200 куб. м мусора.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева, начальник отдела по работе с территорией «Рождественское» Елена Суспицина, представитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Тульской области.

На сегодняшний день из 72 несанкционированных свалок, отмеченных на интерактивной карте свалок проекта ОНФ, ликвидировано 64 свалки. За неделю с 11 сентября было ликвидировано 16 свалок объемом 1300 кубических метров. Сейчас в работе находятся еще восемь несанкционированных свалок, три из которых находятся в частной собственности.

По словам Владислава Галкина, с целью предотвращения образования стихийных свалок администрация города Тулы выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафа за сброс мусора, в местах, не предназначенных для этого.