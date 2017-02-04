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Тулякам покажут экспонаты из запасников Краеведческого музея

Тулякам покажут экспонаты из запасников Краеведческого музея

На открытие выставке «Взгляните на нас еще раз!», посвященной Году экологии в России, покажут предметы из естественнонаучной коллекции музея.

7 февраля 2017 года в 14.00 в Тульском областном краеведческом музее откроется выставка «Взгляните на нас еще раз!», посвященная Году экологии в России.

По многочисленным просьбам детей и взрослых, музей представит расширенную выставку предметов из естественнонаучной коллекции (чучела птиц и зверей, гнезда, гербарии и прочее), хранящихся в запасниках Тульского областного краеведческого музея и не вошедших в основную экспозицию.

Многие из них поступили в музей очень давно – в 1930-50-е годы и использовались в старых экспозициях музея.

Некоторые образцы созданы известными таксидермистами, например, Николаем Константиновичем Назьмовым, работы которого представлены в ведущих российских биологических музеях, художником-анималистом и зоологом Вадимом Максимовичем Гудковым. Часть из представленных предметов была найдена и передана в музей жителями Тулы и Тульской области.

Выставку дополнят виды памятников природы Тульской области, запечатленные сотрудниками Тульского областного краеведческого музея во время экспедиционных выездов.

Выставка продлится по 24 февраля и будет интересна посетителям всех возрастов (0+)

Место проведения: Тула, улицы Советская/Тургеневская, 68/8

Телефон: 8(4872) 30-79-75

вчера, в 20:00 +5
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предметы из запасниковчучелаГод экологии

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