Ушел из жизни известный артист Георгий Тараторкин

Он скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Театра имени Моссовета, в котором служил артист.

4 февраля не стало выдающегося актера Георгия Тараторкина. Актеру было 72 года.

Как сообщается на сайте театра, народный артист РСФСР (1984) умер после продолжительной болезни.

Тараторкин родился в городе на Неве. Начинал как актер Ленинградского театра юного зрителя (ТЮЗ), в 1974 году переехал в столицу и стал служить в театр Моссовета.

Кинозрителям актер известен по десяткам ролей. Среди прочего Тараторкин снялся в лентах «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк». Сыграл он и Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» (1969).

Актер был секретарем Союза театральных деятелей России, а также возглавлял ассоциацию «Золотая маска».

Прощание с Георгием Тараторкиным состоится в понедельник, 6 февраля.

Точная дата, а также место и время похорон будет известно позднее.