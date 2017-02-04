«Яснополянская лыжня 2017»: Фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня на территории усадьбы самые юные лыжники бежали 500 метров, все желающие старше 7 лет преодолели 6 км, а спортсмены старше 18 лет - 18 и 30 км.

4 февраля 2017 года на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялись соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2017». Состязания проводились в личном зачете среди мужчин и женщин, в трех возрастных группах.

Мальчики и девочки младше 6 лет бежали 500 метров, все желающие старше 7 лет преодолели 6 км, а спортсмены старше 18 лет - 18 и 30 км.

Стартовой точкой лыжни стали Полевые ворота усадьбыМаршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники ехали мимо Дома Толстого.



Участник соревнований, Дмитрий Масленников

Обладатели первых десяти мест на дистанции 30 км, первые пятеро лыжников на дистанции 18 км, а также первая тройка шестикилометрового маршрута получили медали, грамоты и подарки.

Кроме того, всем состязавшимся на память остались номера, жетоны и свидетельства об участии в соревнованиях.

Самые юные лыжники получили сладкие подарки.

Организаторами «Яснополянской лыжни-2016» выступили администрация Щекинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна» и общественная организация «Лыжный клуб «Старт».