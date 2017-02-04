«Яснополянская лыжня 2017»: Фоторепортаж
Сегодня на территории усадьбы самые юные лыжники бежали 500 метров, все желающие старше 7 лет преодолели 6 км, а спортсмены старше 18 лет - 18 и 30 км.
4 февраля 2017 года на территории музея-усадьбы
Мальчики и девочки младше 6 лет бежали 500 метров, все желающие старше 7 лет преодолели 6 км, а спортсмены старше 18 лет - 18 и 30 км.
Участник соревнований, Дмитрий Масленников
Обладатели первых десяти мест на дистанции 30 км, первые пятеро лыжников на дистанции 18 км, а также первая тройка шестикилометрового маршрута получили медали, грамоты и подарки.
Кроме того, всем состязавшимся на память остались номера, жетоны и свидетельства об участии в соревнованиях.
Самые юные лыжники получили сладкие подарки.