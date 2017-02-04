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«Яснополянская лыжня 2017»: Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

«Яснополянская лыжня 2017»: Фоторепортаж

Сегодня на территории усадьбы самые юные лыжники бежали 500 метров, все желающие старше 7 лет преодолели 6 км, а спортсмены старше 18 лет - 18 и 30 км.

4 февраля 2017 года на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялись соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2017». Состязания проводились в личном зачете среди мужчин и женщин, в трех возрастных группах. 

Мальчики и девочки младше 6 лет бежали 500 метров, все желающие старше 7 лет преодолели 6 км, а спортсмены старше 18 лет - 18 и 30 км.

Стартовой точкой лыжни стали Полевые ворота усадьбыМаршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники ехали мимо Дома Толстого.


Участник соревнований, Дмитрий Масленников

Обладатели первых десяти мест на дистанции 30 км, первые пятеро лыжников на дистанции 18 км, а также первая тройка шестикилометрового маршрута получили медали, грамоты и подарки. 

Кроме того, всем состязавшимся на память остались номера, жетоны и свидетельства об участии в соревнованиях.

Самые юные лыжники получили сладкие подарки.

Организаторами «Яснополянской лыжни-2016» выступили администрация Щекинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна» и общественная организация «Лыжный клуб «Старт».

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Яснополянская лыжня 2017, Фото: 35
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Яснополянская лыжня 2017, Фото: 37
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 38
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 39
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 40
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 41
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 42
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 43
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 44
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 45
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 46
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 47
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 48
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 49
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 50
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 51
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 52
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 53
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 54
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 55
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 56
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 57
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 58
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 59
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 60
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 61
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 62
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 63
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 64
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 65
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 66
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 67
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 68
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 69
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 70
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 71
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 72
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 73
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 74
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 75
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 76
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 77
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 78
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 79
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 80
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 81
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 82
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 83
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 84
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 85
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 86
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 87
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 88
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 89
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 90
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 91
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 92
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 93
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 94
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 95
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 96
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 97
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 98
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 99
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 100
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Яснополянская лыжня 2017, Фото: 102
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 103
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 104
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 105
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 106
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 107
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 108
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 109
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 110
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 111
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 112
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 113
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 114
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 115
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 116
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 117
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 118
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 119
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 120
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 121
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 122
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 123
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 124
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 125
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 126
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 127
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 128
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 129
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 130
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 131
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 132
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 133
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 134
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 135
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 136
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 137
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 138
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 139
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 140
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 141
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 142
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 143
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 144
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 145
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 146
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 147
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 148
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 149
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 150
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 151
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 152
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 153
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 154
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 155
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 156
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 157
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 158
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 159
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 160
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 161
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 162
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 163
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 164
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 165
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 166
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 167
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 168
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 169
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 170
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 171
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Яснополянская лыжня 2017, Фото: 173
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 174
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 175
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 176
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 177
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 178
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 179
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 180
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 181
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 182
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 183
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 184
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 185
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 186
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 187
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 188
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 189
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 190
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 191
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 192
Яснополянская лыжня 2017, Фото: 193
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