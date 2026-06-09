Суд вынес приговор девяти местным жителям, которые организовали незаконный игорный бизнес. Доход с него составил 5,5 млн рублей.

Фото из архива Myslo.

Как сообщает региональное управление СК, группа жителей города открыла подпольный игорный клуб, где проводились азартные игры. Чтобы скрыть незаконную деятельность от полиции, организаторы постоянно меняли место проведения игр, а попасть внутрь могли только проверенные посетители.

По данным следствия, за время работы нелегального заведения его организаторы получили около 5,5 млн рублей дохода.

Уголовное дело было возбуждено по статье об организации и проведении незаконных азартных игр.

Суд признал восьмерых мужчин и женщину виновными. В зависимости от роли каждого им назначили наказание в виде штрафов от 500 тысяч до 1,3 млн рублей. Кроме того, участники группы получили условные сроки лишения свободы — по два года.

Приговор вступит в законную силу после истечения установленного срока на его обжалование.