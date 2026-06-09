Как сообщает региональное управление СК, группа жителей города открыла подпольный игорный клуб, где проводились азартные игры. Чтобы скрыть незаконную деятельность от полиции, организаторы постоянно меняли место проведения игр, а попасть внутрь могли только проверенные посетители.
По данным следствия, за время работы нелегального заведения его организаторы получили около 5,5 млн рублей дохода.
Уголовное дело было возбуждено по статье об организации и проведении незаконных азартных игр.
Суд признал восьмерых мужчин и женщину виновными. В зависимости от роли каждого им назначили наказание в виде штрафов от 500 тысяч до 1,3 млн рублей. Кроме того, участники группы получили условные сроки лишения свободы — по два года.
Приговор вступит в законную силу после истечения установленного срока на его обжалование.