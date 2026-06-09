10-11 июня на территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).
Главное управление МЧС России напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.