Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой подготовила удобное расписание электричек на праздничные выходные, приуроченные ко Дню России. Это позволит жителям Тульской области комфортно добираться до Москвы и обратно.
Как будут ходить электрички:
- 11 июня — движение по расписанию обычной пятницы.
- 12 и 13 июня — движение по расписанию субботы.
- 14 июня — движение по расписанию воскресенья.
- 15 июня — возвращение к обычному расписанию понедельника.
Всего на праздничные дни запланировано 18 дополнительных электропоездов, в том числе:
- № 7031 Тула-1 → Москва (Курский вокзал) — ежедневно с 12 по 14 июня.
- № 7032 Москва (Курский вокзал) → Тула-1 — ежедневно с 12 по 14 июня.