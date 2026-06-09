Всего на праздничные дни запланировано 18 дополнительных электропоездов.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой подготовила удобное расписание электричек на праздничные выходные, приуроченные ко Дню России. Это позволит жителям Тульской области комфортно добираться до Москвы и обратно.

Как будут ходить электрички:

11 июня — движение по расписанию обычной пятницы.

12 и 13 июня — движение по расписанию субботы.

14 июня — движение по расписанию воскресенья.

15 июня — возвращение к обычному расписанию понедельника.

Всего на праздничные дни запланировано 18 дополнительных электропоездов, в том числе: