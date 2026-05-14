В суде установлено: авария произошла из-за схода трамвая с рельсов, имеющих дефекты. В аварии погибли шесть человек.

Сегодня, 14 мая, Советский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения 40-летнему Алексею Марушкину. Глава «Тулгорэлектротранса» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух человек.

В оглашенном ходатайстве следователь настаивал на помещении Марушкина в СИЗО:

«Следствие полагает, что оставаясь на свободе, находясь под следствием, обвиняемый в совершении преступления в совершении тяжкого преступления, оставаясь на свободе, он может предпринимать попытки скрыться от органов предварительного следствия, что существенно затруднит расследование уголовного дела; может оказать воздействие на свидетелей; может продолжить заниматься преступной деятельностью. <…> Свидетелями по настоящему уголовному делу также являются сотрудники этого предприятия, соответственно, они раньше были подчиненным Марушкину. Оставаясь на свободе под более мягкой мерой пресечения и обладая деловыми связями, он может пытаться воздействовать на них с целью склонения к даче показаний в свою пользу, а также иным путем воспрепятствовать следствию», — сказал следователь.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, не нашел оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и счел разумным ограничиться домашним арестом.

Адвокат Марушкина также возражал против ареста, сообщив, что за время расследования органы предварительного следствия не установили фактов воздействия обвиняемого на свидетелей, чтобы они давали показания в его пользу.

«Каких-либо данных от оперативных сотрудников о том, что обвиняемый Марушкин пытается избежать наказания или скрыться, также не было предоставлено».

Сам Алексей Марушкин, полностью признавший вину, протестовал против заключения под стражу:

«С момента начала следствия я полностью и во всем содействовал следователям, не уклонялся от следственных мероприятий. При задержании сдал загранпаспорт, что свидетельствует о том, что я не собираюсь покидать территорию РФ. Хотелось бы, чтобы меру пресечения избрали в виде домашнего ареста».

Решением суда Алексею Марушкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 июня.

Напомним, ДТП, ставшее поводом для уголовного дела, произошло 31 октября 2025 года: на мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушки. Погибли 6 человек, многие пострадали.

Стало известно, что одной из причин ДТП стало состояние трамвайных путей - вагон развернуло поперек дороги во время движения. После этого рельсы стали проверять по всей Туле, прокуратура нашла множество нарушений. Также дело о ДТП было возбуждено в полиции.