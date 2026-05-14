13 мая Брянскую область атаковали украинские беспилотники, в результате погиб один человек в селе Старая Погощь. Оказалось, что смерть настигла знаменитого путешественника Алексея Коня. Об этом сообщило интернет-издание Baza. Правда, его называют Сашей Конем, а журналисту Myslo странник представлялся Алексеем.







37-летний Алексей Конь путешествовал по России с «домом на колесах» за спиной. В апреле Myslo удалось встретить мужчину, когда он проходил Тулу и пообщаться с ним. Мужчина рассказывал, что свое путешествие он начал в Рязанской области, где и собрал свой передвижной 300-килограммовый дом с печкой-буржуйкой.



«Конем» Алексея прозвали сотрудники ГИБДД, потому что путешественник соблюдал правила дорожного движения для гужевой повозки. А еще на двери его повозки красовалась наклейка коня.



Алексей мечтал дойти пешком из России до Латинской Америки:

«Я хотел бы побывать в Латинской Америке или у Амазонки, посмотреть на то, как живут дикие племена. Посмотрим, может и исполнится ещё моя мечта. Я бомж и просто наслаждаюсь дорогой вперед», — рассказал Myslo путешественник.