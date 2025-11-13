  1. Моя Слобода
  «Просадка и зазоры в рельсовых стыках»: прокуратура проверяет трамвайные пути в Зареченском районе
«Просадка и зазоры в рельсовых стыках»: прокуратура проверяет трамвайные пути в Зареченском районе

По результатам проверки будут приняты меры.

Фото Артема Жильцова и прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Зареченского района Тулы организовала проверку МКП «Тулгорэлектротранс» на соблюдение законов, регулирующих эксплуатацию трамваев и техническое состояние трамвайных путей.

Специалисты нашли множество нарушений. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, короткие рельсы на трамвайных кольцах требуют замены, есть просадка и зазоры в рельсовых стыках, стыковые болты на рельсовых кольцах закреплены ненадлежащим образом.

По результатам проверки прокуратурой района будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, проверки трамваев стартовали после смертельного ДТП, которое случилось на Пролетарском мосту 31 октября. Там столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате аварии погибли 5 человек. 

 

сегодня, в 11:02 +3
