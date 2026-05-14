В Тульской области семья больше не остается наедине со своими проблемами. В Послании жителям в 2026 году губернатор Дмитрий Миляев обозначил новый вектор развития региона — начать строить «территорию семейного счастья». Хотя этим, честно говоря, в Тульской области занимаются давно.

За два года в Тульской области, а именно столько на посту главы региона находится Дмитрий Миляев, сформировалась принципиально новая межведомственная система поддержки, которая охватывает все этапы жизни семьи: от беременности до решения жилищного вопроса и поддержки малыша.

Тулячка Юлия Павлова впервые стала мамой в 23 года — тогда у нее родилась дочь; а спустя год счастье пришло в семью во второй раз — на свет появился сын. Как молодая мама Юлия получила выплату размером один миллион рублей. Денежные средства семья потратила на покупку жилья.

— С будущим мужем мы познакомились в социальных сетях. Оба хотели большую семью, а я мечтала быть молодой мамой. И наши желания исполнились. Мы — дружная семья; муж — военный, сейчас служит в зоне СВО, а мы поддерживаем его и очень ждем дома. Несмотря на все сложности, быть молодой мамой — классно: у детей совсем маленькая разница в возрасте, им всегда будет интересно и весело вместе.

Приятно, что молодые семьи в Тульской области поддерживают. Мы воспользовались льготной ипотекой, а еще получили выплату в один миллион рублей. Это очень помогло нам! Мы ощущаем поддержку от региона, и она действительно важна. Особенно хочется поблагодарить губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева, его инициативы дают молодым семьям уверенность в завтрашнем днем.

Еще одна молодая мама — Александра Барчукова. У них с мужем трое детей: старшей дочке 7 лет, средней — 3 годика, а младшей — всего один. За помощью в жилищном вопросе она обратилась к губернатору лично. По поручению Дмитрия Миляева была разработана дополнительная мера поддержки жилищный сертификат для молодых семей участников СВО.

В результате семья получила и реализовала региональный жилищный сертификат на 1 млн рублей по новой программе, сертификат на 1 млн рублей за рождение третьего ребенка до 28 лет, областной материнский капитал 150 тыс. рублей, а также 1 млн рублей выплаты на погашение ипотеки. Все средства семья вложила в покупку жилья: приобрела в ипотеку квартиру в Туле и жилье в Одоеве.

Кроме того, семья пользуется комплексом мер поддержки для многодетных семей региона, включая пункт проката детских вещей. Также семья имеет право на получение земельного участка.

— Мы познакомились с мужем десять лет назад на празднике в Одоеве, в котором жили. Когда у нас родилось трое детей, мы все еще жили в съемной квартире и стояли на очереди как молодая семья. Когда я решилась обратиться к губернатору, даже не могла представить, как быстро он отреагирует.

Выплаты стали для нас огромной поддержкой в решении жилищного вопроса. Благодаря им мы смогли купить просторную квартиру в Туле и трехкомнатную в Одоеве и наконец-то переехали со съемной однушки.

Поддержка государства для нас очень ощутима. Мы получаем ежемесячные выплаты, плюс нам как семье участника СВО оказывают региональную помощь. Помощь семьям в нашей регионе настолько колоссальная, что многие наши знакомые, узнав о ней, переехали в Тульскую область и решились на рождение детей.

Иногда жизнь складывается так, что уход даже за одним ребенком требует помощи. Речь идет о родителях особенных детей. В регионе их заслуги тоже не остаются без признания. В Тульской области введена региональная медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка» — знак глубокого уважения к тем, кто воспитывает детей-инвалидов и ухаживает за инвалидами I группы с детства.

Одна из получивших эту награду — тулячка Елена Богданова. Вместе с супругом она осуществляет надлежащий уход за сыном Ильей, инвалидом I группы с детства. При этом семья занимается социализацией не только своего ребенка, но и других инвалидов.

При личном участии Елены прошел ряд крупных проектов НКО «Свет ты мой»: фестиваль «Радуга талантов», фестиваль «Изучаем Землю», спортивные соревнования для семей с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами.

— Нашему сыну Илье 21 год, он тяжёлый неговорящий аутист с большими поведенческими проблемами. Аутизм у Ильи диагностировали в 2,5 года. Он был очень долгожданным и желанным ребенком, и сначала все было хорошо. В два года сын перестал говорить, речь ушла и не восстановилась, психоневролог поставила диагноз «ранний детский аутизм», у сына прошел значительный откат.

Когда я узнала о диагнозе, состояние было такое, как будто жизнь закончилась. В первые полгода эмоциональное состояние было нестабильным: хотелось то плакать, то смеяться. Но рядом были близкие, они помогали нашей семье.

Сын рос, мы все в семье менялись. Занимались в Школе Монтессори, а начиная с сентября 2006 года я активно вовлеклась в реабилитацию и социализацию ребёнка в различных развивающих центрах. Это было необходимостью, потому что посещать обычный детский сад Илье было нельзя.

Наш сын развивался скачкообразно: то нет результатов, то появился новый интерес и навык. Трудностей было много: я долго думала, ну почему он никак не научится пить из кружки, есть самостоятельно, одеваться и раздеваться, терпеть и просить помощи, учиться. Навыки у аутистов развиваются очень спонтанно, поэтому мне приходилось ходить с сыном на все занятия, чтобы заниматься дома. В итоге Илья окончил 10 классов коррекционной школы, получил много грамот и благодарностей.

Сын понял, для чего нужны ключи, смог спокойно ездить в транспорте, оплачивать покупки в магазине банковской картой. Он научился набирать текст на телефоне, полюбил кино, театр, музыку, перестал бояться чужих людей помещений и новой одежды. Мелочи, но для нас каждая из них была большой победой.

С 2019 года мы стали членами общественной организации Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой». Сын не смог продолжить обучение в колледже, но я нашла для него другие пути реабилитации, являясь волонтёром НКО «Свет ты мой». Мы много времени посвящали центру, и я стала помогать другим инвалидам.

Я точно знаю, что матери детей с особенностями развития — героини, у которых есть не только трудности, но и сильные внутренние ресурсы для борьбы с ними: сила воли, надежды и мечты, потребности в самореализации себя и своего ребёнка. И я готова помочь.

Когда узнала о том, что меня наградят, было приятно. Это стало для меня определенной ступенькой, показателем, что я смогла, справилась. Такие награды — большая мотивация двигаться дальше.

От разовой выплаты — к системе

Поддержка семей в Тульской области давно вышла за пределы одной социальной выплаты. Сейчас ставка идет на комплексную и, главное, действенную помощь. Сегодня помощь — это не столько деньги, сколько полноценный конструктор, закрывающий конкретные жизненные ситуации: студент стал родителем, молодая семья решается на третьего ребенка, многодетному родителю нужно освоить новую профессию, а будущей маме — разобраться в доступных льготах.

О создании такой системы губернатор Тульской области Дмитрий Миляев говорил в своем Послании жителям:

— Мы должны сделать Тульскую область территорией семейного счастья, местом, где хочется жить, создавать семьи и растить детей, строить дом и работать, — вот наша главная задача. Это, если хотите, наша миссия!

Наши жители должны быть уверены в том, что мы поддержим их на любом этапе жизненного пути. Это не про цифры и показатели — это про заботу, защиту и опору.

Какая помощь доступна семьям в регионе:

1 000 000 рублей — единовременная денежная выплата:

— женщинам при рождении в 2025–2026 годах второго ребенка, не достигшим на день рождения ребенка 25-летия;

— женщинам при рождении в 2025–2026 годах третьего ребенка, не достигшим на день рождения ребенка 28-летнего возраста, а также указанным женщинам в случае рождения у них двух детей одновременно (третьего и четвертого).

150 000 рублей — единовременная денежная выплата женщине, вставшей на учет по беременности в медицинской организации начиная с 1 января 2025 года и обучающейся в образовательном учреждении.

25 000 рублей — единовременная выплата при рождении ребенка и государственной регистрации его рождения на территории Тульской области.

50 000 рублей — единовременная выплата при рождении ребенка и государственной регистрации его рождения в Тульской области при условии, что один из родителей — студент, обучающийся по очной форме обучения.

— единовременная выплата при рождении ребенка и государственной регистрации его рождения в Тульской области при условии, что один из родителей — студент, обучающийся по очной форме обучения. Ежемесячная денежная компенсация за наем жилья. Воспользоваться компенсацией могут семьи, воспитывающие ребенка до трех лет и состоящие в официальном браке, а также матери, оставшиеся с ребенком на руках. При этом родители должны быть не старше 35 лет.

Важное условие: в собственности у молодой семьи не должно быть недвижимости в городе, в котором жилье планируют арендовать.

Размер компенсации зависит от того, сколько детей в семье:

— при рождении первого ребёнка — 50% от стоимости аренды, но не более 15 тысяч рублей;

— при рождении второго и последующих детей — 75% от стоимости аренды, но не более 30 тысяч рублей.

Оплата стоимости обучения при получении первого высшего образования соответствующего уровня в очной форме в государственных образовательных организациях высшего образования или их филиалах, осуществляющих деятельность в Тульской области, — многодетным родителям-студентам в возрасте до 35 лет включительно, проживающим на территории Тульской области.

На покупку жилья:

Не более 550 000 рублей — единовременная выплата на погашение ипотеки семьям при рождении после 1 января 2025 года третьего или последующего ребенка. Назначается в дополнение к федеральной выплате в 450 000 рублей. Выплаты предоставляются через АО «ДОМ.РФ». Итого на погашение ипотеки семья при рождении третьего ребенка может направить 1 000 000 руб.

Скидки от застройщиков. Женщины, родившие второго ребенка до 25 лет или третьего и последующих до 28 лет, получают скидку 7% от стоимости квартиры, но при этом установлены минимальные пороги:

— от 350 тысяч рублей — для однокомнатной квартиры;

— от 450 тысяч рублей — для двухкомнатной;

— от 500 тысяч рублей — для трехкомнатной.

Максимальный размер скидки — 1,5 млн рублей.

Для всех остальных женщин, родивших детей начиная с 2026 года, предусмотрена фиксированная скидка 300 000 рублей при покупке жилья в новостройках Тульской области.

Специальные ипотечные программы:

региональная ипотека для молодых учёных;

льготные условия на приобретение жилья в новостройке для семьей с детьми, где родители — студенты очной формы обучения в вузах региона;

сейчас прорабатывается введение региональной семейной ипотеки, чтобы молодые семьи с детьми могли приобретать жильё на ещё более выгодных условиях.

Нематериальная поддержка:

Кабинеты социальных помощников при женских консультациях. Сюда могут обратиться все будущие мамы, которые встали на учет по беременности и родам. В кабинете социального помощника специалист расскажет обо всех мерах поддержки и помощи, которые может получить конкретная семья до и после появления на свет малыша: от выплат до пункта проката предметов для новорожденных.

Прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Родители могут бесплатно на время получить коляску, автокресло, ходунки — сейчас в перечне всего около 16 предметов первой необходимости. Здесь для аренды доступны даже видеоняни — чтобы ребенок всегда был под присмотром и в безопасности. В пункт проката могут обратиться родители-студенты, молодые семьи, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, одинокие мамы, семьи участников специальной военной операции, малоимущие и те, кто находится в трудной жизненной ситуации с грудным ребенком на руках.

Выезд соцработника на дом. Этой мерой поддержки могут воспользоваться многодетные семьи, матери-одиночки и родителей детей-инвалидов. Специалист приезжает на один день в неделю, чтобы помочь матери сходить в магазин, аптеку, поликлинику или поиграть с детьми дома.

Награды:

«За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка». Получить ее может один из родителей (опекун, попечитель), постоянно проживающий в Тульской области и ухаживающий за ребенком-инвалидом не менее 10 лет. При получении медали назначается единовременная денежная выплата 50 тысяч рублей.

Почетные знаки «Материнская слава» и «Отцовская слава». К этим наградам предусмотрена единовременная выплата в размере свыше 100 тысяч рублей.

Это далеко не все доступные меры поддержки. Всего в регионе их 57. С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте семья71.рф. Дополнительную информацию можно получить по номеру 129.

Бизнес не остался в стороне

В 2024 году в Тульской области утвержден Региональный демографический стандарт. Он содержит набор мер поддержки работников, имеющих семьи. К стандарту уже присоединилось более 2500 предприятий региона.

Вдохновившись инициативами губернатора, к поддержке семей присоединился бизнес. Десятки организаций поддержали корпоративную программу поддержки рождаемости. Она предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих.

Одной из таких компаний стал Тульский молочный комбинат.

Надежда Чумакова, генеральный директор АО «Тульский молочный комбинат» — Мы понимаем, что инвестиции в человека — это наше будущее. У нас есть и собственные многочисленные меры поддержки для работников и их семей в рамках коллективного договора, а также по профсоюзной линии. Это компенсация детского оздоровительного отдыха, семейные путевки, материальная помощь к личным семейным датам, организация походов в театры, цирк и туристические поездки.

Результат уже есть!

Анализ показывает: по итогам 2025 года в регионе отмечен уверенный рост рождений у женщин 20–24 лет, в том числе первых детей. По итогам первых трёх месяцев этого года тенденция сохраняется.