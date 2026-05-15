Беда приходит откуда не ждёшь — у соседей снизу начался масштабный ремонт. Точнее, перепрофилирование торговых площадей под новые бизнес-задачи. Работы проходят на первом этаже девятиэтажного дома, то есть в аккурат под моей квартирой. Что именно строители там делают — не знаю, но стучат, громыхают, пилят и сверлят, такое впечатление что круглосуточно! Быть «терпилой» не мое, а потому — решил побороться. Узнал для себя много нового — спешу поделиться с читателями, может, кому в жизни пригодится.

1. Согласно действующему законодательству , шуметь и выполнять громкие строительные, монтажные (а значит: и демонтажные) работы в жилом фонде разрешается строго с 08.00 до 22.00, с перерывом — с 13.00 до 15.00. Кстати, это правило относится не только к встроенным в многоквартирный дом коммерческим объектам, но и к соседям, которые делают ремонт, шумно отмечают праздники и тому подобное.

2. Если шумные работы производятся с нарушениями закона, рано утром или поздно ночью — необходимо зафиксировать нарушение документально, установив факт напушения и конкретного правонарушителя — помочь с этим может полиция (телефон — 02).

3. Если люди в форме не произвели на нарушителей спокойствия жителей дома должного эффекта, можно попробовать подключить к решению проблемы сотрудников административно-технического надзора. На основании установленного фвкта нарушения и нарушителей УАТН может накладывать штрафы (от 1000₽ для физических и от 3000₽ для юридических лиц — и это только на первый раз!). Телефон 56-01-28.

Разумеется, перед тем, как вступать в полемику, стоит попытаться решить все спорные вопросы в устной, вежливой и доброжелательной форме (но жизненный опыт подсказывает, что решить проблему по-хорошему, скорее всего, не получится).

Во всяком случае, с первого раза.