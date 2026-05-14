Сегодня, 14 мая, стало известно о задержании руководителя «Тулгорэлектротранса» 40-летнего Алексея Марушкина.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в рамках уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух человек», после чего изберут меру пресечения.

На своем нынешнем посту Марушкин трудился с августа 2022 года. До этого в течение года он работал в «Сервисном центре города Тулы» — с мая 2021 года. А до мая 2021 года Алексей Марушкин 4 года возглавлял все тот же «Тулгорэлектротранс» — с декабря 2017 года. До 2017 года Марушкин числился директором филиала «Щекинского» ООО «Тульская транспортная компания».

По нашей информации, задержание Марушкина связано с жутким ДТП на Пролетарском мосту, которое произошло осенью 2025 года. 31 октября там столкнулись трамвай и маршрутки. В результате аварии погибли 6 человек, пострадали более 20.