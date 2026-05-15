В ночь на 15 мая Рязань и соседние области подверглись атаке с воздуха. В Рязани беспилотник попал в многоэтажки. Три человека погибли и 12 пострадали, повреждены два жилых дома, сообщил губернатор Рязанской области Малков.

«Погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей».

В школах и детсадах Рязани отменены занятия 15 мая в целях безопасности.

Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Этой же ночью в Тульской области сбито 9 беспилотников ВСУ.